Şehitkamil'in dört bir yanında temizlik seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şehitkamil'in dört bir yanında temizlik seferberliği

Şehitkamil\'in dört bir yanında temizlik seferberliği
09.07.2025 13:40  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın göreve gelir gelmez başlattığı temizlik seferberliği, büyük bir titizlikle devam ediyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın göreve gelir gelmez başlattığı temizlik seferberliği, büyük bir titizlikle devam ediyor. Her hafta kent merkezinde düzenli olarak temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, kırsal Akçagöze, Akçaburç, Kızıkhamurkesen ve İncesu Mahallelerini de temiz bir görünüme kavuşturdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından başlatılan temizlik seferberliği, ilçe genelinde aralıksız devam ediyor. Sadece kent merkezinde değil, kırsal mahallelerde de titizlikle yürütülen temizlik çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.

"4 mahallede genel temizlik yapıldı"

Son olarak Akçagöze, Akçaburç, Kızıkhamurkesen ve İncesu mahallelerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında; cadde ve sokaklar süpürülüp yıkandı, çöp konteynerleri dezenfekte edildi, çevreye atılan katı atık ve molozlar toplandı. Ayrıca boş arsalarda ve ortak kullanım alanlarında da genel temizlik yapılarak kötü görüntülerin önüne geçildi.

"Daha temiz bir Şehitkamil hayal ediyoruz"

Başkan Umut Yılmaz, daha temiz bir Şehitkamil hayaliyle başlattıkları çalışmalarda önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren temiz bir Şehitkamil hayal ettik ve bunun için çalışıyoruz. Temizlik sadece şehir merkezinin değil, tüm mahallelerimizin hakkıdır. Akçagöze, Akçaburç, Kızıkhamurkesen ve İncesu'da temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Bu sadece bir belediye çalışması değil; aynı zamanda bir farkındalık hareketidir. Halkımızla el ele vererek temizliğe birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Yıl boyunca devam edecek

Temizlik çalışmalarının planlı şekilde yıl boyunca devam edeceğini ifade eden Yılmaz, vatandaşların da çevreye duyarlı olması konusunda belediye ile iş birliği içerisinde hareket etmelerinin önemine değindi. Yılmaz, düzenli olarak yapılan bu uygulamalarla hem çevre sağlığının korunduğunu hem de vatandaşlarda temizlik bilincinin güçlendirdiğini belirtti.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Temizlik yapılan mahallelerde yaşayan vatandaşlar da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, uzun zamandır böylesine kapsamlı bir temizlik yapılmadığını ve mahallelerinin adeta yenilendiğini belirttiler. Mahalle sakinleri, duyarlılığı ve hizmet anlayışı nedeniyle Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil'in dört bir yanında temizlik seferberliği - Son Dakika

Kartalkaya davasında mağdur aileleri duruşma salonuna giremiyor: Yüzleşmek istemiyoruz Kartalkaya davasında mağdur aileleri duruşma salonuna giremiyor: Yüzleşmek istemiyoruz
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar Biri babasına biri evladına veda etti Şehit cenazesinde yürek burkan anlar! Biri babasına biri evladına veda etti
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’in yeni aşkına sert uyarı Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'in yeni aşkına sert uyarı
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare 78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama 12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama
Türkiye ile çok anılmıştı Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı Türkiye ile çok anılmıştı! Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı

12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
09:16
Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı Videolu mesaj yayınladı
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
18:41
Bu sezon Süper Lig’de 23 isim bir ilki yaşayacak
Bu sezon Süper Lig'de 23 isim bir ilki yaşayacak
18:36
Fenerbahçe’den Gyökeres bombası
Fenerbahçe'den Gyökeres bombası
18:34
İstanbul’un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
18:14
Şehit Ege Akar’ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
17:55
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz: 11 Temmuz’da 20-30 kişilik bir grup silah bırakacak
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz: 11 Temmuz'da 20-30 kişilik bir grup silah bırakacak
17:38
Elazığ’da 30 ton karpuz, vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
Elazığ'da 30 ton karpuz, vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
17:24
Fenerbahçe’den Makedonya’da kulüp satın alma iddialarına yanıt
Fenerbahçe'den Makedonya'da kulüp satın alma iddialarına yanıt
17:24
Irak’ta ABD bayrağı üzerinden geçen subaylara disiplin cezası
Irak'ta ABD bayrağı üzerinden geçen subaylara disiplin cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 13:43:39. #7.13#
SON DAKİKA: Şehitkamil'in dört bir yanında temizlik seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.