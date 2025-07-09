Şehitkamil\'in dört bir yanında temizlik seferberliği

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın göreve gelir gelmez başlattığı temizlik seferberliği, büyük bir titizlikle devam ediyor. Her hafta kent merkezinde düzenli olarak temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, kırsal Akçagöze, Akçaburç, Kızıkhamurkesen ve İncesu Mahallelerini de temiz bir görünüme kavuşturdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından başlatılan temizlik seferberliği, ilçe genelinde aralıksız devam ediyor. Sadece kent merkezinde değil, kırsal mahallelerde de titizlikle yürütülen temizlik çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.

"4 mahallede genel temizlik yapıldı"

Son olarak Akçagöze, Akçaburç, Kızıkhamurkesen ve İncesu mahallelerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında; cadde ve sokaklar süpürülüp yıkandı, çöp konteynerleri dezenfekte edildi, çevreye atılan katı atık ve molozlar toplandı. Ayrıca boş arsalarda ve ortak kullanım alanlarında da genel temizlik yapılarak kötü görüntülerin önüne geçildi.

"Daha temiz bir Şehitkamil hayal ediyoruz"

Başkan Umut Yılmaz, daha temiz bir Şehitkamil hayaliyle başlattıkları çalışmalarda önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren temiz bir Şehitkamil hayal ettik ve bunun için çalışıyoruz. Temizlik sadece şehir merkezinin değil, tüm mahallelerimizin hakkıdır. Akçagöze, Akçaburç, Kızıkhamurkesen ve İncesu'da temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Bu sadece bir belediye çalışması değil; aynı zamanda bir farkındalık hareketidir. Halkımızla el ele vererek temizliğe birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Yıl boyunca devam edecek

Temizlik çalışmalarının planlı şekilde yıl boyunca devam edeceğini ifade eden Yılmaz, vatandaşların da çevreye duyarlı olması konusunda belediye ile iş birliği içerisinde hareket etmelerinin önemine değindi. Yılmaz, düzenli olarak yapılan bu uygulamalarla hem çevre sağlığının korunduğunu hem de vatandaşlarda temizlik bilincinin güçlendirdiğini belirtti.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Temizlik yapılan mahallelerde yaşayan vatandaşlar da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, uzun zamandır böylesine kapsamlı bir temizlik yapılmadığını ve mahallelerinin adeta yenilendiğini belirttiler. Mahalle sakinleri, duyarlılığı ve hizmet anlayışı nedeniyle Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür etti. - GAZİANTEP