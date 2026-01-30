Şehitkamil sporcularından büyük başarı

Şehitkamil Belediyesi sporcuları Hatice Cellat ve Edanur Yılmaz Recep Yazıcıoğlu Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olarak Gaziantep'e büyük bir gurur yaşattılar.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2026 faaliyet takviminde yer alan Recep Yazıcıoğlu Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Tokat'ta başladı. 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen dev turnuvada Şehitkamil Belediyesi sporcuları Hatice Cellat ve Edanur Yılmaz Gaziantep'i temsil etti.

Türkiye üçüncüsü oldular

Gençler kategorisinde podyuma çıkan Cellat, koparmada 70 kilogram, silkme de ise 85 kilogram toplamda 155 kilogramla Türkiye 3'üncüsü oldu. Büyükler kategorisinde boy gösteren Yılmaz da koparmada 61 kilogram, silkme de ise 71 kilogram kaldırarak, Türkiye 3'üncüsü olma başarısı gösterdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut yılmaz, genç sporcuların başarısıyla büyük bir gurur duyduklarını belirterek, spora ve sporcuya yönelik yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. - GAZİANTEP