Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan'ı Anma Programı - Son Dakika
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Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan'ı Anma Programı

Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan\'ı Anma Programı

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Şehitler Gecesi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma Programı, tarihi bir anma etkinliği olarak gerçekleştirilecek. Programda, şehitlerimiz ve Necmettin Erbakan'ın hatıraları yaşatılacak, önemli isimlerin konuşmaları ve sanatçıların performansları yer alacak.

29.02.2024 09:54
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Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan'ı Anma Programı, Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenleniyor. Kayseri'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Anadolu Gençlik Derneği (AGD), 1 Mart Cuma günü saat 20.00'de Özel İdare Konferans Salonu'nda düzenleyeceği 'Şehitler Gecesi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma Programı' ile tarihi bir anma etkinliğine ev sahipliği yapacak.

AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada; "Bu önemli gecede bir araya gelerek şehitlerimizi ve Necmettin Erbakan'ı anmak, onların hatıralarını yaşatmak, bizim için son derece kıymetlidir. Filistin'de zulüm sürerken Şeyh Ahmet Yasin'i anarak İslam şuurunu hatırlayacak, Avrupa'da ırkçılık artarken Aliya İzzetbegoviç'in önemini vurgulayacağız. Her biri bayrak taşıyan öncüleri, geçmişten geleceğe ışık olanları bu programda anlatmaya gayret edeceğiz. Tüm Kayseri halkını bu anlamlı etkinliğimize davet ediyoruz" dedi.

Program, canlarını feda eden şehitleri bir kez daha anma ve minnet duygularını ifade etmenin yanı sıra Türkiye'nin yetiştirdiği önemli siyasetçilerden biri olan merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı anmanın amacını taşıyor. Programın konuşmacısı, Türkiye'nin önemli isimlerinden Mustafa Beyaz olacak. Etkinlik çerçevesinde sahne alacak olan sanatçı ise ezginin önde gelen temsilcilerinden Osman Gündüz olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Anadolu Gençlik Derneği, Necmettin Erbakan, Kayseri, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan'ı Anma Programı - Son Dakika


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