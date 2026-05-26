Bursa\'da bayram arifesinde şehitlikte duygusal ziyaret

Bursa'da Kurban Bayramı arifesinde Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'nde duygu dolu anlar yaşandı. Şehit aileleri, bayram arifesinde evlatlarının kabirlerini ziyaret ederek dualar etti. Muradiye Cami İmam Hatibi Muhammet Lütfi Taşçı da şehitlikte Kuranı Kerim tilavet etti.

Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, şehit mezarlarının başında Kur'an-ı Kerim okuyup çiçek bıraktı. Bazı ailelerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Ellerinde Türk bayraklarıyla şehit yakınlarını ziyaret eden vatandaşlar, bayramı buruk karşıladı.

Bayram arifesinde gerçekleşen ziyarette şehitlikte zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, aileler evlatlarının mezar taşlarını temizleyip dua etti.

Öte yandan, Bursa Merkez Komutanı Albay Özkan Yenigün ile Bursa ASAL Bölge Başkanı Albay Ahmet Meydan da şehitliği ziyaret ederek ailelerle bayramlaştı. Protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Albaylar eşliğinde Muradiye Cami İmamı Muhammet Lütfi Taşçı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Yapılan duaların ardından şehit aileleri kabir başlarında bir süre daha vakit geçirdi.

Şehitlik çevresinde güvenlik ve belediye ekiplerinin de hazır bulunduğu görüldü. - BURSA