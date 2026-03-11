Şehitlikte temizlik yapan kadınların duygusal anları - Son Dakika
Şehitlikte temizlik yapan kadınların duygusal anları

Şehitlikte temizlik yapan kadınların duygusal anları
11.03.2026 10:36  Güncelleme: 10:39
Kırıkkale'de Ramazan Bayramı öncesinde şehitlikte yürütülen bakım ve temizlik çalışmaları sırasında görevli kadın personel duygusal anlar yaşadı.

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı öncesinde şehitlikte yürütülen bakım ve temizlik çalışmaları sırasında görevli kadın personel duygusal anlar yaşadı. Şehitlikte temizlik yapan personelden biri komşusunun mezarını görünce duygulandığını belirtirken, asker annesi olan bir başka görevli ise gözyaşlarını tutamadı.

Kırıkkale Şehitliği'nde Ramazan Bayramı öncesinde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı. Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda şehit mezarlarında genel temizlik ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Bayram öncesinde şehit ailelerinin mezar ziyaretlerini daha huzurlu bir ortamda yapabilmesi için alanda kapsamlı bakım çalışması yapıldı.

"Burayı her zaman güzelleştireceğiz"

Çalışmalara katılan belediye personeli Şükran Pehlivanlı, şehitlikte görev yaparken duygulandığını belirterek, "Gerçekten çok duygulandım. Bunlar da bir zamanlar yaşıyordu. Anneleri, babaları olan pırlanta gibi gençlerdi. Komşumun oğlu Atilla Durmuş'un mezarını görünce daha da duygulandım. Allah mekanlarını cennet eylesin. Onlar bu vatan için canlarını feda etti. Biz de burayı her zaman koruyacağız ve güzelleştireceğiz" dedi.

"Sanki böyle kokuları geliyor"

Belediye personeli Havva Kaplan ise şehitlikte çalışmanın kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Oğlunun da Kıbrıs'ta asker olduğunu anlatan Kaplan, "Temizlik yapmak için buraya gelmeyi çok istiyordum. Çiçeklerimizi diktik. Diyorum acaba bunlar gölge yapar mı? Böyle bir serinlik yapar mı? Anlıyorum yani, annelerini anlıyorum. Bakıyorum, ben de diyorum asker annesiyim. Acaba bu şehitlerimizin anneleri neler hissediyor? Allah'ım sabır versin. Bir de asker annesi olaraktan çok zor. Hepsi de daha küçük küçük çocuklar. Dayanamadım yani, çok duygusal. Burası çok duygusal. Sanki böyle kokuları geliyor çocukların" diye konuştu.

Park ve Bahçeler Müdürü Okan Oluk, yaklaşık 22 personelin görev aldığı çalışmaların 5 gün süreceğini belirterek, bayram öncesinde şehit ailelerinin mezarları huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmesi için bakım ve düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitlikte temizlik yapan kadınların duygusal anları - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehitlikte temizlik yapan kadınların duygusal anları - Son Dakika
