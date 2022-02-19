Üye Girişi
Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı - Son Dakika

Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı

19.02.2022 16:18
Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı

Balıkesir şehir merkezi, soğuk ve yağmurlu giden hava şartları sonrasında hafta sonunda kendini güneşe teslim etti.

Balıkesir şehir merkezi, soğuk ve yağmurlu giden hava şartları sonrasında hafta sonunda kendini güneşe teslim etti. Balıkesir'de güneşli havayı gören vatandaşlar şehir merkezine akın etti. Derecenin 13'ü bulduğu merkezde cocuklar ve aileler alışverişe çıktı. Şehrin simgesi Milli Kuvvetler Caddesi en kalabalık günlerden birini yaşadı. Meydandaki oturma yerlerinde vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hafta içi havanın yağmura döneceği yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu. - BALIKESİR

Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı
Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı
Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı
Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı

YORUMLAR
500
Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı

Balıkesir, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
15:22 Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu, eşi yıkıldı
15:02 "Şöhret için soyunurum" sözü bu kez ev satmak için kullanıldı: Evlerini satmak için çırılçıplak poz verdiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 16:24:14. #1.11#
SON DAKİKA: Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement