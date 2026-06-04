Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in Annesi Gülşinaz Şimşek Vefat Etti

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in annesi Gülşinaz Şimşek, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in annesi Gülşinaz Şimşek, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gülşinaz Şimşek için yarın Antalya Muratpaşa Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kültür ve Cemevi'nde cenaze töreni gerçekleştirilecek, Şimşek 6 Haziran Cumartesi günü Tunceli ili Mazgirt ilçesi Obuzbaşı Köyü Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.
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