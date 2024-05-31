Şehzadeler Belediyesi Engelli Vatandaşlara Nakil Aracı Sağlıyor - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi Engelli Vatandaşlara Nakil Aracı Sağlıyor

Şehzadeler Belediyesi Engelli Vatandaşlara Nakil Aracı Sağlıyor

Şehzadeler Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Engelsiz Nakil Aracı, yüzme kursuna katılan 12 engelli vatandaşı evlerinden alarak Olimpik Yüzme Havuzu'na ulaştırıyor, kurs bitiminde evlerine geri bırakıyor.

31.05.2024 14:41  Güncelleme: 14:43
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Şehzadeler Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Engelsiz Nakil Aracı, yüzme kursuna katılan 12 engelli vatandaşı evlerinden alarak Olimpik Yüzme Havuzu'na ulaştırıyor, kurs bitiminde evlerine geri bırakıyor.

Şehzadeler Belediyesi Engelsiz Nakil Aracı, Engelsiz vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Manisa Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim gören çocuk ve yetişkinlerin bulunduğu 12 görme engelli vatandaş, Şehzadeler Belediyesi'nin sağladığı ulaşım desteği ile rahatlıkla kurslara gelip gidebiliyor.

Engelli vatandaşların sosyal hayata daha fazla uyum sağlaması için ellerinden gelen tüm katkıyı sunacaklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata daha fazla katılım sağlaması ve spor aktivitelerinden faydalanması için çalışıyoruz. Engelsiz Nakil Aracı projemizle onların yüzme kursuna ulaşımını kolaylaştırarak önemli bir engeli ortadan kaldırdık. Bu projemizle hem engelli vatandaşlarımızın hem de ailelerinin yükünü bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak, engelli bireylerin yanında olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'a çok teşekkür ediyoruz"

Şehzadeler Belediyesinin engelli vatandaşlar için sağlamış olduğu bu hizmetten ötürü çok mutlu olduklarını ifade eden Huri Eroğlu "Ben görme engelli çocuk velisiyim. Belediyenin servis hizmetinden yararlanıyoruz. Bizlere böylesine güzel bir desteği sağladıkları için Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'a çok teşekkür ediyoruz. Vermiş oldukları hizmetten çok memnunuz. Bu sayede artık çocuklarımızı kısa sürede sosyal etkinliklere gönderebiliyoruz" dedi.

Kendisinin de görme engelli bir vatandaş ve veli olduğunu ifade eden Cansu Zengin ise "Benim de görme engelli bir kızım var. Aynı zamanda kendim de görme engelliyim. Belediyemizin bu aracı bize tahsis etmesi bizi çok mutlu etti. Bizim çocuklarımızı okuldan alıyor. Buraya kadar getiriyor. Sonra da evlerimize kadar dağıtıyor. Bu Engelsiz nakil aracı sayesinde hiçbir zorluk çekmeden çocuklarımız yüzme kursuna geliyorlar. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediyesi Engelli Vatandaşlara Nakil Aracı Sağlıyor - Son Dakika

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