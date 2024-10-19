Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Seçildi - Son Dakika
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Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Seçildi

Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Seçildi

Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin yeni yürütme kurulu üyeleri, düzenlenen genel kurul toplantısında yapılan seçimlerle belirlendi. Seçim sürecinde çocukların kent yönetiminde aktif rol almaları vurgulandı.

19.10.2024 21:44  Güncelleme: 21:48
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Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin yeni yürütme kurulu üyeleri yapılan seçimlerle belirlendi.

Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin yeni dönem yürütme kurulu seçimi, düzenlenen genel kurul toplantısı ile sonuçlandı. Tarihi Bedesten Salonu'nda gerçekleşen seçimli genel kurula Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Çocuk Meclisi'ne aday olan öğrenciler ve velileri katıldı. Seçim süreci, heyecanlı ve çekişmeli bir atmosferde geçti.

Toplantı, başkan adaylarının konuşmaları ile başladı. Adaylar, kendi projelerini ve çocukların kent yönetimindeki önemine dair görüşlerini dile getirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, konuşmasında çocukların geleceğin liderleri olduğunu vurguladı ve Çocuk Meclisi'nin çocukların demokrasi bilinci kazanması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin önemine vurgu yapan Başkan Durbay, "Cumhuriyet sayesinde seçilmiş bir kadın belediye başkanı olmaktan dolayı onur duyuyorum. Sizler de geleceğin başkanları, yöneticileri olacaksınız" dedi.

Cumhuriyet sayesinde seçilmiş bir kadın belediye başkanı olmaktan onur duyduğunu ifade eden Başkan Durbay, "Bugün burada sizlerin arasında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizler ülkemizin aydınlık yarınları ve Cumhuriyetimizin umudusunuz. Şehzadeler Belediyesi olarak çocuklarımızla çok güzel çalışmalar yapacağımıza, ortaya güzel işler koyacağımıza inanıyorum. Her zaman destekçiniz olacağım"diyerek genel kurula katılım sağlayan tüm çocuklara teşekkür etti.

Başkan Durbay'ın yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş ve Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi Danışanı Ayşe Çevik de birer kısa konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sandık başına geçen öğrenciler, oylarını kullandı. Yapılan seçim sonucunda Şehzadeler Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi.

Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu'na 21 adaydan 9 üye asil olarak seçilirken, aday olan 21 öğrencinin yürütmede eşit bir biçimde aktif çalışacağı belirtildi. Seçilen yürütme kurulu üyeleri, önümüzdeki dönemde çocukların şehir yönetimine daha aktif katılımını sağlamak için çeşitli projeler üzerinde çalışacaklarını belirttiler.

Seçim süreci tamamlanırken Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin yeni yürütme kurulu üyeleri, göreve başlamanın heyecanını yaşadı. Belediye Başkanı Durbay, seçilen öğrencilere başarılar dilerken, "Bu mecliste alınacak her karar, kentimizde çocuklar için daha iyi bir gelecek inşa etme yolunda atılmış bir adım olacaktır" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Seçildi - Son Dakika

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