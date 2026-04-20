Sekü Köyü'nde Maden Direnişi 16. Günde
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sekü Köyü'nde Maden Direnişi 16. Günde

20.04.2026 01:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Sekü köyünde, Alagöz Maden'e karşı başlatılan direniş 16. gününde devam ediyor.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN)Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, Alagöz Maden'in sondaj çalışmalarına karşı başlatılan direniş 16. gününde devam etti. Köylüler, geceyi "nöbet ateşi" başında geçirirken "toprağımızı, suyumuzu vermeyeceğiz" diyerek, faaliyetlerin durdurulmasını istiyor.

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, Alagöz Maden tarafından başlatılan sondaj çalışmalarına karşı köy sakinlerinin başlattığı direniş 16. gününde de sürdü. Daha önce de sondaj alanına yönelik tepkiler, köylülerin günler süren nöbetleri ve siyasi tartışmalarla gündeme gelen Sekü'de, yurttaşlar geceyi nöbet ateşi başında geçirerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı tüm köy sakinlerinin katıldığı nöbette, bir kez daha  "madene hayır" mesajı verildi.

"Toprağımızı, suyumuzu vermeyeceğiz"

Gece nöbetinde konuşan kadınlar, maden faaliyetlerinin yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirterek, tepkilerini dile getirdi. Köylerinde yürütülen sondaj çalışmalarının kendi rızaları dışında sürdüğünü vurgulayan kadınlar, "Toprağımızı, suyumuzu, sağlığımızı elimizden almasınlar. Bu köy bizim yaşam alanımız. Alagöz Maden'i köyümüzde istemiyoruz" dedi.

Soğuk hava koşullarına rağmen günlerdir nöbette olduklarını ifade eden köylüler, yetkililerin seslerini duymadığını belirterek, "Günlerdir buradayız ama çalışmalar hala devam ediyor. Kimse bizi dikkate almıyor. Tek isteğimiz, bu faaliyetlerin durdurulması ve şirketin köyümüzden gitmesi" diye konuştu.

"Gençlerden dayanışma çağrısı"

Direnişe katılan gençler ise mücadelenin yalnızca Sekü köyüyle sınırlı olmadığını vurguladı. Günlerdir nöbet tuttuklarını belirten gençler, "16 gündür buradayız ve herhangi bir geri adım görmedik. Yukarıda çalışmalar sürüyor. Bu mesele sadece bir köyün meselesi değil; tüm bölgeyi, hatta ülkeyi ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Maden faaliyetlerinin çevresel etkilerine dikkat çeken gençler, "Bu çalışmalar sadece maden aramak değil; doğayı, toprağı ve suyu tehdit ediyor. Bugün burada başlayan süreç yarın başka köylere de yayılabilir. Bunun önüne geçmenin tek yolu birlikte hareket etmek" diyerek dayanışma çağrısı yaptı.

Sloganlarla tepki

Nöbetteki köylüler, "Alagöz kaşınma, sabrımızı taşırma" sloganı ile madenin sahibi olan AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e de tepkilerini dile getirdi. Sekü'de 16 gündür süren direnişte köylüler, sondaj faaliyetleri durdurulana kadar nöbetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Giresun, Maden, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sekü Köyü'nde Maden Direnişi 16. Günde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı Bursa'da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay Metruk binada ölü bulundu İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metruk binada ölü bulundu
Chelsea-Manchester United maçında tek gol 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler Chelsea-Manchester United maçında tek gol! 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan’ın annesinin sözleri yürek dağladı Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı
İstanbul’da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi
Turnuvada facia İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor Turnuvada facia! İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor

00:08
İsrail askeri İsa heykeline balta ile saldırdı
İsrail askeri İsa heykeline balta ile saldırdı
23:55
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’den Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili vahim iddialar
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’den Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili vahim iddialar
22:44
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray’ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
22:41
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
22:41
ABD donanması, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
ABD donanması, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
22:33
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 01:45:59. #7.13#
SON DAKİKA: Sekü Köyü'nde Maden Direnişi 16. Günde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.