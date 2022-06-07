Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı - Son Dakika
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Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı

07.06.2022 01:16

Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı Nevşehir'in Acıgöl ilçesi ve çevresine yağan aşırı yağış nedeniyle çift taraflı trafiğe kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Sel nedeniyle kapanan Nevşehir- Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesi ve çevresine yağan aşırı yağış nedeniyle çift taraflı trafiğe kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Bugün aksam saatlerinde Acıgöl ilçesi ve çevresinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel ve su birikintisi nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Nevşehir - Aksaray karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi kavşağında selin getirdiği çamur ve su birikintisinin temizlenmesi ve yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldıktan sonra yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri sürücüleri su birikintileri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıyor.

Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı
Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı
Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı
Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı

YORUMLAR
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NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI Nevşehir'de bazı sokaklar trafiğe kapatılacak Nevşehir'de bazı sokaklar trafiğe kapatılacak
Kaynak: İHA

Nevşehir, su, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı - Son Dakika

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