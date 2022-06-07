Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi kavşağında selin getirdiği çamur ve su birikintisinin temizlenmesi ve yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldıktan sonra yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Bugün aksam saatlerinde Acıgöl ilçesi ve çevresinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel ve su birikintisi nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Nevşehir - Aksaray karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Nevşehir, su, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.