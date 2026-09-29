Selahattin Bulut, Bingöl\'de 33 yıldır baba mesleği saat tamirciliğini sürdürüyor

Bingöl'de Selahattin Bulut, baba mesleği saat tamirciliğini yaklaşık 33 yıldır 3 metrekarelik dükkanında sürdürüyor. Çocuk felcinden dolayı sağ bacağındaki rahatsızlık nedeniyle ağır beden işlerinde çalışamayan Bulut, yıllardır el emeğiyle saatleri yeniden hayata döndürüyor.

Bingöl'de okul çıkışlarında babasının yanına gelerek saat tamirciliğini öğrenen Selahattin Bulut, bugün ailesinden kendisine miras kalan mesleği yaşatmaya devam ediyor. Yaklaşık 33 yıldır saatçilik yapan Bulut, bir dönem ampute futbol nedeniyle mesleğine ara verse de futbolu bıraktıktan sonra yeniden tezgahının başına geçti. Çocuk felci nedeniyle sağ bacağında, dizlerinin üzerinden kalçasına kadar uzanan rahatsızlığı bulunduğunu belirten Bulut, ağır beden işçiliği gerektiren işlerde çalışamadığı için babasından öğrendiği saatçiliği hayatının merkezine aldı. Yaklaşık 3 metrekarelik dükkanında küçük saat parçaları arasında büyük bir meslek mirasını yaşatan Bulut, hem babasından devraldığı mesleği sürdürmeye hem de yetiştireceği çırakla bu zanaatın geleceğe taşınmasına katkı sunmaya çalışıyor.

Bulut, "Yaklaşık 33 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Babadan gelme bir meslek. Babayla beraber yarım asırdan fazladır bu mesleği ailece olarak sürdürüyoruz. Daha önce ampute futbol oynamamdan dolayı kısa bir ara vermiştim. Ampute futbolu bıraktıktan sonra tekrar kendi mesleğime döndüm. Çocuk felcinden dolayı sağ bacağımda kemik erimesi oldu, dizlerimde yukarısı kalçaya kadar sakat. Belli ağır beden işçiliği gerektiren işlerde çalışamadığımdan dolayı babamdan bu mesleği öğrendim. Lise 1'den itibaren bu işi yapmaya başlamıştım. Okul çıkışından sonra babamın yanına gelip öğreniyordum" dedi.

Saat tamirciliğinin günümüzde giderek kaybolan mesleklerden biri olduğunu ifade eden Bulut, el becerisi ve ustalık gerektiren bu mesleğin gelecek nesillere aktarılmasını istediğini söyledi.

Saat tamirciliğinin yanı sıra kitap okumayı da sevdiğini anlatan Bulut, işlerinin yoğun olmadığı zamanlarda kitap okuduğunu belirterek, "Bazen iş yoğunu olmadığı zaman da genelde böyle ilgimi çeken kitapları okumayı seviyorum. Çünkü bu kitap okuma alışkanlığı bende çocukluktan beri var. Şu anda mesleğimle ilgili Zacharius Usta kitabını merak ettim. Onu okuyacağım. Umarım beğenirim" diye konuştu.

Bulut'un daimi müşterilerinden Fatih İnak ise çocukluğundan bu yana saatlerini tamir ettirmek için aynı dükkana geldiğini belirterek, yıllar içerisinde bu ilişkinin kendi oğlunun saatine kadar uzandığını söyledi.

İnak, "Selahattin abinin yıllardır müşterisiyim. Küçüklüğümden beri Selahattin abinin yanına gelip saatimi tamir ediyordum. Şimdi ise oğlumun saatini getirip kendisinin yanında tamir ediyorum ve yıllardır sohbetimiz devam ediyor. Çok hoş bir insan kendisi. Bazen de eskileri yad ediyoruz " diye konuştu.