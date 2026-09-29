Selahattin Bulut, Bingöl'de 33 yıldır baba mesleği saat tamirciliğini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selahattin Bulut, Bingöl'de 33 yıldır baba mesleği saat tamirciliğini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Selahattin Bulut, Bingöl\'de 33 yıldır baba mesleği saat tamirciliğini sürdürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de çocuk felci nedeniyle sağ bacağında rahatsızlık bulunan Selahattin Bulut, ağır işlerde çalışamayınca babasından öğrendiği saat tamirciliğini 33 yıldır sürdürüyor. 3 metrekarelik dükkanda saatleri onaran Bulut, mesleğini yaşatıp çırak yetiştirmek istiyor.

Bingöl'de Selahattin Bulut, baba mesleği saat tamirciliğini yaklaşık 33 yıldır 3 metrekarelik dükkanında sürdürüyor. Çocuk felcinden dolayı sağ bacağındaki rahatsızlık nedeniyle ağır beden işlerinde çalışamayan Bulut, yıllardır el emeğiyle saatleri yeniden hayata döndürüyor.

Bingöl'de okul çıkışlarında babasının yanına gelerek saat tamirciliğini öğrenen Selahattin Bulut, bugün ailesinden kendisine miras kalan mesleği yaşatmaya devam ediyor. Yaklaşık 33 yıldır saatçilik yapan Bulut, bir dönem ampute futbol nedeniyle mesleğine ara verse de futbolu bıraktıktan sonra yeniden tezgahının başına geçti. Çocuk felci nedeniyle sağ bacağında, dizlerinin üzerinden kalçasına kadar uzanan rahatsızlığı bulunduğunu belirten Bulut, ağır beden işçiliği gerektiren işlerde çalışamadığı için babasından öğrendiği saatçiliği hayatının merkezine aldı. Yaklaşık 3 metrekarelik dükkanında küçük saat parçaları arasında büyük bir meslek mirasını yaşatan Bulut, hem babasından devraldığı mesleği sürdürmeye hem de yetiştireceği çırakla bu zanaatın geleceğe taşınmasına katkı sunmaya çalışıyor.

Bulut, "Yaklaşık 33 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Babadan gelme bir meslek. Babayla beraber yarım asırdan fazladır bu mesleği ailece olarak sürdürüyoruz. Daha önce ampute futbol oynamamdan dolayı kısa bir ara vermiştim. Ampute futbolu bıraktıktan sonra tekrar kendi mesleğime döndüm. Çocuk felcinden dolayı sağ bacağımda kemik erimesi oldu, dizlerimde yukarısı kalçaya kadar sakat. Belli ağır beden işçiliği gerektiren işlerde çalışamadığımdan dolayı babamdan bu mesleği öğrendim. Lise 1'den itibaren bu işi yapmaya başlamıştım. Okul çıkışından sonra babamın yanına gelip öğreniyordum" dedi.

Saat tamirciliğinin günümüzde giderek kaybolan mesleklerden biri olduğunu ifade eden Bulut, el becerisi ve ustalık gerektiren bu mesleğin gelecek nesillere aktarılmasını istediğini söyledi.

Saat tamirciliğinin yanı sıra kitap okumayı da sevdiğini anlatan Bulut, işlerinin yoğun olmadığı zamanlarda kitap okuduğunu belirterek, "Bazen iş yoğunu olmadığı zaman da genelde böyle ilgimi çeken kitapları okumayı seviyorum. Çünkü bu kitap okuma alışkanlığı bende çocukluktan beri var. Şu anda mesleğimle ilgili Zacharius Usta kitabını merak ettim. Onu okuyacağım. Umarım beğenirim" diye konuştu.

Bulut'un daimi müşterilerinden Fatih İnak ise çocukluğundan bu yana saatlerini tamir ettirmek için aynı dükkana geldiğini belirterek, yıllar içerisinde bu ilişkinin kendi oğlunun saatine kadar uzandığını söyledi.

İnak, "Selahattin abinin yıllardır müşterisiyim. Küçüklüğümden beri Selahattin abinin yanına gelip saatimi tamir ediyordum. Şimdi ise oğlumun saatini getirip kendisinin yanında tamir ediyorum ve yıllardır sohbetimiz devam ediyor. Çok hoş bir insan kendisi. Bazen de eskileri yad ediyoruz " diye konuştu.

Kaynak: İHA
Selahattin BulutBingölGüncelÇocukYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
Bülent Ersoy’un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
Bursa’da sabırlar taştı İşte Hacıosmanoğlu’na stadı terk ettiren tezahürat Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
12:10
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
11:59
Türk futbolunda ortalık yangın yeri TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:43
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 12:12:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Selahattin Bulut, Bingöl'de 33 yıldır baba mesleği saat tamirciliğini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei