Selçuk Bayraktar Depremzedeleri Sevindirdi

Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmenlerinin zirvesinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yer alması Kahramanmaraş'ta depremzedeleri sevindirdi.

Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmenleri açıklandı. Listenin zirvesinde 2 milyar 767 milyon lira vergi tahakkuku ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından Onikişubat ilçesi Önsen-Kurtlar bölgesinde inşa ettirdiği 303 deprem konutuyla bilinen Bayraktar'ın bu başarısı, şehirde yaşayan depremzedeler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Depremin ardından devletin desteği ve Baykar Vakfı öncülüğünde yapılan konutlarda yaşamını sürdüren vatandaşlar, hem ev sahibi olmaktan hem de Bayraktar'ın ülkeye sağladığı katkılardan dolayı sevinçlerini dile getirdi.

Baykar konutlarına yerleşen depremzede Mesut Gülnur, "Şuanda gördüğünüz yerler en kaliteli yapılan yerler burası. Allah kendisinin yolunu açık etsin. Hem depremzede vatandaşlara depremde ve sonrasında çok yardımcı oldu Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.

Mehmet Tuncer isimli depremzede ise, "Biz evimizden çıkmak zorunda kaldık depremde şuanda ev arıyoruz. Devletten Allah razı olsun evler yapılıyor tamamlanan evler de var. Ben bu bölgeyi Baykar'ın yaptığı yerleri çok beğeniyoruz ama burada da boş ev yok inşallah kısa sürede evimizi buluruz. Başkanımızdan devletimizden herkesten ve Baykar'ımızdan da Allah razı olsun. Ailecek çok seviyoruz ve temiz insanlar" dedi. - KAHRAMANMARAŞ