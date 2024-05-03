Selçuk Bayraktar, PKK destekçilerine şiirle cevap verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Selçuk Bayraktar, PKK destekçilerine şiirle cevap verdi

İsviçre'de terör örgütü PKK destekçilerinin Bayraktar SİHA maketi yaktığı görüntülere Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımdaki, şiirle cevap verdi. Bayraktar, 'Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa' dedi.

03.05.2024 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'de terör örgütü PKK destekçilerinin Bayraktar SİHA maketi yaktığı görüntülere Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımdaki, şiirle cevap verdi. Bayraktar, "Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa" dedi.

İsviçre Winterthur kentinde terör örgütü PKK destekçileri, Bayraktar TB-2 SİHA'nın maketini yaktı. Maketi yakmak için toplanan kalabalığın o anları kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılırken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan cevap gecikmedi. Dağda çiçekle beraber çekilen fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "Ne diyordu şair; 'Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Selçuk Bayraktar, Sosyal Medya, İsviçre, Selçuk, SİHA, PKK, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selçuk Bayraktar, PKK destekçilerine şiirle cevap verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:55:14. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar, PKK destekçilerine şiirle cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement