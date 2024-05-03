Selçuk Bayraktar, PKK destekçilerine şiirle cevap verdi

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İsviçre'de terör örgütü PKK destekçilerinin Bayraktar SİHA maketi yaktığı görüntülere Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımdaki, şiirle cevap verdi. Bayraktar, "Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa" dedi.

İsviçre Winterthur kentinde terör örgütü PKK destekçileri, Bayraktar TB-2 SİHA'nın maketini yaktı. Maketi yakmak için toplanan kalabalığın o anları kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılırken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan cevap gecikmedi. Dağda çiçekle beraber çekilen fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "Ne diyordu şair; 'Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL