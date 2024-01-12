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Selçuk Belediye Başkanı Gökçealan'da Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Selçuk Belediye Başkanı Gökçealan'da Yol Çalışmalarını İnceledi

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Gökçealan Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, Gökçealan'ın yeni yerleşim yerinde devam eden yol yapım sürecine değindi. Gökçealan Muhtarı Nazmi Tabak ise yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi.

Selçuk Belediye Başkanı Gökçealan\'da Yol Çalışmalarını İnceledi
12.01.2024 - 14:57,  Güncelleme: 15:01
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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Gökçealan Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, "Gökçealan'da çok ciddi bir yol yapım süreci içerisine girdik. Kim ne derse desin yapılanları görmek önemli bir meziyet. Kenti nakış nakış işlemek de önemli bir meziyet" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Gökçealan Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayan yol çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Gökçealan'da çok ciddi bir yol yapım süreci içerisine girdik. Toplamda 10 bin metrekare yollarımızı yapıyoruz. Çalışmalarımız Gökçealan'ın yeni yerleşim yerinde devam ediyor" diye konuştu.

Başkan Ceritoğlu Sengel, "Kim ne derse desin yapılanları görmek önemli bir meziyet. Kenti nakış nakış işlemek de önemli bir meziyet" dedi.

Gökçealan Muhtarı Nazmi Tabak da, "Altyapı çalışmaları bitti. Yollarımız çok kötüydü. Çok sıkıntı çekiyorduk. Her yer pırıl pırıl oldu. Tüm köy halkı adına başkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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