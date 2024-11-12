Selçuk Belediye Başkanı\'ndan Yangın Felaketi Üzerine Açıklama

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İzmir Selçuk'ta 5 kardeşin çıkan yangında hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Hiç kimseyi ayırt etmeksizin, öncelikle tüm kurum ve temsilcilerini sonra da tüm yurttaşları içine katarak ifade etmek istiyoruz ki böyle bir felaketi önleyemediğimiz için öfkeliyiz" dedi.

Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, söz konusu felaketin toplumsal sebep ve sonuçlarına odaklanmak üzere fikir ve hislerini paylaşmak istediklerini ifade etti. Başan Sengel, "Kamuoyuna yansıdığı üzere, belediyemizden ve farklı kamu kurumlarından sosyal destek alan ve çocuklarına tek başına bakan annenin evde bulunmadığı sırada yaşanan felaket hepimizi kahretti, derin bir üzüntüye sürükledi. Hiç kimseyi ayırt etmeksizin, öncelikle tüm kurum ve temsilcilerini sonra da tüm yurttaşları içine katarak ifade etmek istiyoruz ki, böyle bir felaketi önleyemediğimiz için öfkeliyiz" dedi.

"Öfkeliyiz ve sorumluluk hissediyoruz"

Başkan Sengel şöyle devam etti:

"Ülkemizin dört bir yanına yayılan derin yoksulluk, eşitsizlik ve yoksunluğun en acı örneklerinden birini daha yaşamamak için sorumluluk hissediyoruz. Her ilçede, her kentte başta çocuklar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere risk altında olabilecek tüm kırılgan gruplara güvenli ve insani şartlar sağlayabilmek amacıyla, acilen kalıcı önlemler almanın sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. İlgili tüm kamu ve sivil kurumların katılımıyla hemen harekete geçmek amacıyla; kamu otoritesinin önderliğinde tüm ilgili kişi ve kurumlarımız ile iletişime geçerek ortak sorumluluğumuzu ortak çalışma ile yerine getirmek üzere inisiyatif alacağımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz." - İZMİR