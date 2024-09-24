Selçuk Belediyesi'nden Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi - Son Dakika
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Selçuk Belediyesi'nden Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi

Selçuk Belediyesi\'nden Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi

Selçuk Belediyesi, artan enflasyonla zor durumda kalan ailelere destek olmak amacıyla, çocukların beslenme çantalarına katkı sunan Gıda Dayanışması projesini hayata geçirdi. Proje, okula giden çocukların yanı sıra hamile kadınlar ve bebeklere de destek sağlamayı hedefliyor.

24.09.2024 09:28  Güncelleme: 09:29
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Sosyal Belediyecilik projeleri ile Türkiye'ye örnek olan Selçuk Belediyesi, kent dayanışması ruhuyla hayata geçirdiği Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması ile yeni eğitim-öğretim yılında da çocukların beslenme çantalarına destek oluyor.

Sosyal Belediyecilik kapsamında yaşama geçirilen proje ile artan enflasyona bağlı olarak giderek düşen alım gücü nedeniyle zor durumda olan ailelere katkı sunuluyor.

Eğitime verilen desteğin bir bütün olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Giderek artan gıda fiyatları, alım gücünün düşmesi aileleri zor durumda bırakıyor. Eğitim üzerinde tasarruf yapılacak bir konu değil. Bu nedenle çocuklarımıza verdiğimiz destekte beslenmelerini de göz önünde bulunduruyoruz. 2023 yılının Ocak ayında Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması ile çocuklarımızın beslenme çantalarına katkı koymaya başladık. Her hafta bir çocuğun bir haftalık beslenme çantasında olması gereken yiyecekleri evlerine ulaştırıyoruz. Hiçbir çocuk, özellikle de eğitim hayatında ekonomik zorlukların faturasını ödemek zorunda değil" dedi.

Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması'nın halkın desteğiyle büyüyen bir proje olduğunu kaydeden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Gıda Dayanışması okula giden çocukların beslenme çantalarının yanı sıra hamile kadınlara ve bebeklere de destek olan bir projenin adı. Gıda Dayanışma Projesi kapsamında anne adaylarına sunduğumuz destek ile hamile kadınların ihtiyaç duydukları folik asit vb. gıdaların sağlanarak sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmelerine yardımcı olurken, bebeklere bez ve mama desteği veriyoruz. Bu dayanışmanın, bu desteğin büyümesi, daha fazla çocuğumuza beslenme çantası ulaştırılması için herkesi halka halka büyüyen gıda dayanışmasına destek olmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızın beslenme çantalarını birlikte hazırlayalım" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Belediyesi'nden Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi - Son Dakika

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