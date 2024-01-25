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Selçuk Belediyesi Yarıyıl Çocuk Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Selçuk Belediyesi Yarıyıl Çocuk Şenliği Düzenledi

Selçuk Belediyesi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte pazar yerinde unutulmaz bir yarıyıl çocuk şenliği düzenledi. Renkli aktivitelerin yer aldığı şenlik, çocukların motivasyonunu artırmaya yönelik düzenlenen bir etkinlik olarak önemli bir katkı sağladı.

Selçuk Belediyesi Yarıyıl Çocuk Şenliği Düzenledi
25.01.2024 - 13:22,  Güncelleme: 13:43
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Selçuk Belediyesi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte pazar yerinde unutulmaz bir yarıyıl çocuk şenliği düzenledi.

Selçuk'ta, çocukların kahkahaları, renkli yüzleri ile dolu dolu geçen bir günle başlayan yarıyıl çocuk şenliği, ikinci günde de oldukça eğlenceli geçti. Renkli aktivitelerin yer aldığı şenliğe katılan aileler, çocukların motivasyonunu artırmaya yönelik düzenlenen bu etkinliğin önemine dikkat çekerek, çocukların gelişimine olumlu katkılarda bulunan ve öğrenmeyi eğlenceli hale getiren bir ortam oluşturan Selçuk Belediyesine teşekkür etti.

Öte yandan, 23-26 Ocak tarihleri arasında pazar yerinde düzenlenen yarıyıl çocuk şenliğinde; lunapark, atlı karınca, şişme oyun parkı, planetaryum, drama oyunları, hava akrobasi gösterisi, çocuk diskosu, sihirbaz gibi etkinlikler yer aldı. Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen yarıyıl çocuk şenliği, 26 Ocak Cuma günü sona erecek.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, çocukların tatillerini eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçirmelerini sağlamak adına düzenledikleri şenlikte onları mutlu görmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Unutmayın ki, Efes Selçuk'un çocukları olarak, sizlerle gurur duyuyoruz. Yarıyıl tatilinizi keyifli, öğretici ve unutulmaz hatıralarla dolu bir şekilde geçirmenizi dilerim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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