Selçuk'ta Meryem Ana Tabiat Parkı Otoparkı Krizi - Son Dakika
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Selçuk'ta Meryem Ana Tabiat Parkı Otoparkı Krizi

Selçuk\'ta Meryem Ana Tabiat Parkı Otoparkı Krizi

Selçuk Belediyesi, Meryem Ana Tabiat Parkı'nın ziyaretçi otoparkının sözleşme süresinin dolması sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen tahliye tebligatına tepki gösterdi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel öncülüğünde otoparkta nöbet tutulmaya başlandı.

25.11.2024 14:54  Güncelleme: 14:59
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Uzun yıllardır Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Meryem Ana Tabiat Parkı ziyaretçi otoparkının sözleşme süresinin dolması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığının belediyeye gönderdiği tahliye tebligatı ilçede tepkiye neden oldu. Selçuk Kent Konseyinin çağrısıyla otoparkta toplanan siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar nöbete başladı.

1997'den itibaren birçok kez kullanım izni uzatılan Meryem Ana Tabiat Parkı ziyaretçi otoparkının işletilmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ve Selçuk Belediyesi arasında en son 2018 yılında 5 yıllığına sözleşme tekrar yenilendi. Sürenin 22 Aralık 2023 tarihinde bitmesi üzerine Selçuk Belediyesi, bütçesinin yüzde 60'nı oluşturan otopark gelirlerinin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek sözleşmeyi yenilemek amacıyla harekete geçti. İddiaya göre, başvurudaki eksik evraklar sebebiyle sözleşme yenilenmedi. Bir yıldır çeşitli platformlarda sürecin olumlu tamamlanması için çaba gösteren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, geçtiğimiz günlerde bakanlıktan gönderilen tahliye tebligatı üzerine, resmi ve siyasi ilgili tüm kurum ve kişilere çağrıda bulunarak destek istedi.

Otoparkta nöbet

Selçuk Kent Konseyi bileşenlerinin çağrısıyla Meryem Ana Tabiat Parkında nöbet başlatıldı. Nöbete belediye çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile ilçe halkı katıldı. Ayrıca, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de nöbete katılarak destek verdi.

Selçuk gibi ilçelerde belediyelerin ekonomik döngüsünün sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Selçuk Belediyesinin 600 çalışanından bahsediyoruz. 600 çalışana her ay en az 30 milyon öderken, piyasaya da o parayı sürüyorsunuz demektir. Esnafın da gelirini sağlar belediyeler, tacirin de tarım işçisinin de... Belediyeler, böyle küçük ilçelerde ekonomik döngünün esasını oluşturur. 1970'den beri belediyeye tahsisle birlikte devam eden bir gelirin kesilmesi, net şekilde yasal olarak değil ama ekonomik olarak darbedir." dedi.

Son bir yıldır Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Selçuk Belediyesinde kalması için gerekli olan her mercii ile görüştüklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bizim olanın bizde kalması için yardım istedim. Bir çıkar değil, sadece bize ait olanı istedim. 20 yıl boyunca resmi olarak 1996'da yapılmış olan sözleşme 'hükümet belediye el ele daha güzel günlere' sloganıyla gelen ve ne yazık ki 2014'ten 2019'a kadar Selçuk Belediye Başkanlığı koltuğunda bulunan Adalet Kalkınma Partisi, sadece sözleşmeyi 5 yıllık yaptığı gibi bakanlık üzerine bir de cirodan yüzde 10 pay aldı. Nerede 'hükümet belediye el ele daha güzel günlere?' ve şimdi Aralık 2023'te 5 yıllık sürenin dolmasından bu yana Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğu için 'geri alacağız' diye tutturuldu" dedi.

Sözleşme imzalanana kadar buradayız

Sözleşme imzalanana kadar nöbete devam edeceğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "Nöbetimiz başlamıştır. Yarın gelecek olan memurlara, yarın gönderilecek olan şahıslara şimdiden söylüyorum. Selçuk Belediyesinin kapısına kilit vurmaya çalışırken bilin ki biz burada arkamızda gördüğünüz çöp kamyonlarımızla, molozlarımızla, kepçelerimizle, vatandaşlarımızla, belediye başkanıyla, meclis üyeleriyle direniyoruz. Bizim olan bizde kalacak" diye konuştu.

Yılda ortalama 150 bine araç

Edinilen bilgiye göre, Meryem Ana Tabiat Parkı'nı 2023 yılında yerli ve yabancı 650 bin kişi ziyaret etti. Kurumlar arası krize eneden olan 7 bin metre kare büyüklüğündeki otoparka ise 122 bin araç girişi oldu. 2024 yılında bu sayı daha da arttı. Verilere göre, şu ana kadar 700 bine yakın yerli yabancı turist ve otoparka da 150 bine yakın araç girişi gerçekleşti. Yoğun ziyaretçi trafiği çeken otoparkın gelirinin, Selçuk Belediyenin toplam bütçesinin yüzde 60'na yakın olduğu ifade ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk'ta Meryem Ana Tabiat Parkı Otoparkı Krizi - Son Dakika

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