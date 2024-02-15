Selçuk\'ta Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursunu tamamlayan 22 kursiyer, sertifikalarını Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü; Selçuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle meslek fabrikası kurslarını devam ettirirken, Selçuk'ta Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu açıldı. Kursiyerler, bitkilerin yetiştiriciliğine dair tüm evreler hakkında bilgi aldı. Yine katılımcılar, tamamen bitkisel ürünlerden; krem, kolonya gibi doğal kozmetik ürünler de yaptı.

Kentteki iş gücü potansiyelini arttırmayı amaçlayan kurs kapsamında 22 kişi, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den aldı.

Selçuk'ta meslek fabrikası eğitimlerinin devam edeceği, farklı dallarda ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlere 16 yaş üzeri vatandaşların başvurabileceği aktarıldı. Eğitimlere katılmak isteyenler ise Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Etkinlik Merkezine şahsen, kimlik ve diploma fotokopileriyle başvurarak istedikleri eğitime kayıt yaptırabilecek. - İZMİR