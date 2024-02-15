Selçuk'ta Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Selçuk'ta Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

Selçuk\'ta Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursunu tamamlayan 22 kursiyer, sertifikalarını Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den aldı. Selçuk'ta meslek fabrikası eğitimlerinin devam edeceği, farklı dallarda ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlere 16 yaş üzeri vatandaşların başvurabileceği aktarıldı.

15.02.2024 13:09  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursunu tamamlayan 22 kursiyer, sertifikalarını Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü; Selçuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle meslek fabrikası kurslarını devam ettirirken, Selçuk'ta Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu açıldı. Kursiyerler, bitkilerin yetiştiriciliğine dair tüm evreler hakkında bilgi aldı. Yine katılımcılar, tamamen bitkisel ürünlerden; krem, kolonya gibi doğal kozmetik ürünler de yaptı.

Kentteki iş gücü potansiyelini arttırmayı amaçlayan kurs kapsamında 22 kişi, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den aldı.

Selçuk'ta meslek fabrikası eğitimlerinin devam edeceği, farklı dallarda ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlere 16 yaş üzeri vatandaşların başvurabileceği aktarıldı. Eğitimlere katılmak isteyenler ise Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Etkinlik Merkezine şahsen, kimlik ve diploma fotokopileriyle başvurarak istedikleri eğitime kayıt yaptırabilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, İzmir, Belediye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selçuk'ta Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 14:18:54. #1.13#
SON DAKİKA: Selçuk'ta Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement