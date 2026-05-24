Selçuklu bayrama hazır

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Nöbetçi ekipler bayram boyunca sahada hizmet vermeye devam edecek.

Selçuklu Belediyesi, 27 Mayıs tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Selçuklu genelinde temizlik, zabıta, park-bahçeler ve fen işleri alanında yoğun bir çalışma yürüten belediye ekipleri, bayram süresince de sahada olmaya ve vatandaşlara hizmet etmeye devam edecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görev başında

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri Arefe Günü kurban satış yeri ve kesim yapılan semt pazarlarına 100 adet calaskal bırakacak ve bayramın 3. günü öğleden sonra calaskallar toplanacak. Arefe gecesi 35 çöp aracı, 14 yol süpürme aracı, 9 kepçe, 12 kamyon ve 200 personel ile Selçuklu bölgesinin genel temizliği yapılacak.

Bayramın 1,2,3 ve 4. Günlerinde de kurban satış yeri kesim alanları ve kesim yapılan semt pazarlarının temizlik ve dezenfekte işlemleri 16 kepçe, 1 greyder,1 sanko, 18 kamyon, 16 arazöz, 4 traktör, 2 vidanjör, 16 süpürge aracı olmak üzere toplamda bayram boyunca günlük 425 personelle 7/24 saat 3 vardiya şeklinde 4 gün boyunca toplamda 1700 personelle hizmet verilecek. Kurban satış yeri ve kesim yapılan semt pazarlarının temizlik ve dezenfekte işlemi bittikten sonra parfümleme yapılacak.

Zabıta Müdürlüğü bayram mesaisinde

Bayram öncesinde Zabıta Ekipleri ilçede bulunan market, pastane ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Kurban Satış Noktalarında hizmetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bayram süresince 7/24 devam ettirecek. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri, et çekimi yapılan işletmelerin yanı sıra kurban satış ve kesim noktalarının bayram süresince denetleneceği ifade edildi. Genel sağlık ve temizlik tedbirleri kapsamında vatandaşların kurban atıklarını ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atmaları istendi.

Kurban kesim yerleri bayrama hazır

Bayram öncesi hazır hale getirilen kurban kesimi yapılabilecek yerler şu şekilde belirlendi:

Selahaddin Eyyubi Mah. Kutbilcihan Cad. Yelda Cami Civarı Binevler Semt Pazan, Sancak Mah. Şule Sok. Zeki Altındağ Sağlık Ocağı Yanı Kocakonut Semt Pazarı, Aksemsettin Mah Horasanlı Sok. Akşemsettin Semt Pazan, Aydınlıkevler Mah. Akköprü Sok., Aydınlık Evler Semt Pazarı, Bosna Hersek Mah. Mesaj Cad, Bosna Hersek Semt Pazarı 1, Bosna Hersek Mah. Yemeni Sok. Bosna Hersek Semt Pazarı 2, Şeyh Şamil Mah. Tatlıpınar Cad. Binkonut Semt Pazarı, Dumlupınar Mah Lale Cad. Ağız ve Diş Sağlığı Yanı Dumlupınar Semt Pazarı, Hocacihan Mah. Saray Cad. Hocacihan Semt Pazarı, Işıklar Mah. Çevreyolu Cad.Fatih Sultan Mehmet Semt Pazarı, Kosova Mah. Şükrü Efendi Sok Kosova Semt Pazarı Sakarya Mah. Vezirhan Cad Sakarya Semt Pazarı, Nisantaş Mah. Rauf Denktaş Cad Seyit Çavuş Semt Pazarı, Mehmet Akif Mah. Hadimi Cad. Özalkent Semt Pazarı, Kılınçarslan Mah. Taşlı Yol Sk. Kılınçarslan Semt Pazarı, Yazır Mah. Turhanlar Sk Yazır Semt Pazarı, Selahaddin Eyyubi Mah. Ahmet Yesevi Cad Beşyüzevler Semt Pazarı, Parsana Mah. Tekinbaş Sok. Şemsiefendi Sok Parsana Semt Pazarı. Yalnızca küçükbaş hayvanların olduğu kurban satışları ise Büyükkayacık Mah. Aliya İzzet Begoviç Caddesi Atış Poligonu yanındaki Selçuklu Belediyesi Kurban Satış Yerinde gerçekleştiriliyor.

Acil Müdahale Ekipleri hazır

Selçuklu Belediyesi Acil Müdahale Ekibi de bayram süresince görev başında olacak. Ekipler bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek.

Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Baraj Park ve Seyir Tepesi bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek

Yıl boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bayramın birinci günü kapalı olurken bayramın 2. gününden itibaren ise bayram boyunca açık olacak. Dileyen misafirler Kelebek Bahçesi'ni saat 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Temiz havasıyla Sille Baraj Parkı, Konya'nın eşsiz manzarasının panoramik şekilde izlendiği Selçuklu Seyir Tepesi de bayramın ikinci gününden itibaren 09.00- 23.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Selçuklu'nun Müzeleri bayramın 3. gününden itibaren ziyaret edilebilecek

Konya'nın önemli turizm noktalarından olan ve tarihi Sille Mahallesi'nde yer alan Sille Müzesi, Aya Elenia Müzesi ve Zaman Müzesi de bayramın 3. gününden itibaren 09.00-18.00 saatleri arasında vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

Bayram süresince, vatandaşlar Selçuklu Belediyesine ait 444 99 19 numaralı telefona istek ve şikayetlerini görevlilere iletebilecekler. - KONYA