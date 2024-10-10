Selçuklu Gençlik Meclisi Yeni Üyeleriyle Tanışma Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Selçuklu Gençlik Meclisi Yeni Üyeleriyle Tanışma Toplantısı Düzenledi

Selçuklu Gençlik Meclisi Yeni Üyeleriyle Tanışma Toplantısı Düzenledi

Selçuklu Gençlik Meclisi, Konya'daki üniversite gençliğine yönelik düzenlediği tanışma ve bilgilendirme toplantısında yeni üyelerine meclisin yapısı ve projeleri hakkında bilgi verdi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmeleri için yapılan çalışmalara vurgu yaptı.

10.10.2024 14:26  Güncelleme: 14:29
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Üniversite gençliğinin vazgeçilmez adresi olan Selçuklu Gençlik Meclisi'nin yeni üyelerine yönelik tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Selçuklu Kent Konseyi çatısı altında gençlerin daha donanımlı bir birey olarak yetişmesi ve geleceğe hazırlanması için faaliyetlerini başarı ile sürdüren Selçuklu Gençlik Meclisi Konya'daki üniversite öğrencilerinin en büyük destekçisi. Başta toplumsal sorumluluk projeleri olmak üzere birçok alanda gönüllülük esasıyla başarılı faaliyetlere imza atan Selçuklu Gençlik Meclisi 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de gerçekleştireceği etkinlikler ile gençlerin gözdesi olacak. Üniversite eğitimi için Konya'ya gelen öğrencilerin katılımıyla yapısı her geçen gün büyüyen ve geniş bir aileye dönüşen Selçuklu Gençlik Meclisi'nin yeni üyeleri için tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nde düzenlenen oryantasyon programında gençlere Selçuklu Gençlik Meclisi'nin yapısı, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yeni dönem projeleri hakkında detaylı bilgi verildi.

"Selçuklu Gençlik Meclisimiz güzel işler üretiyor ve kapasitesini artırıyor"

Selçuklu Gençlik Meclisi'nin Türkiye'deki en aktif çalışan ve gençlerin aktif olarak görev aldığı en büyük gençlik meclislerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimizin milli ve manevi değerlerimize bağlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları adına eğitim ve gençlik faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Belediyemiz, gençlere yönelik yaptığımız yatırım ve hizmetlerle Türkiye'de örnek çalışmalara imza atıyor. Selçuklu Gençlik Meclisimiz gençlere sağladığımız güçlü destek ile faaliyetlerine başarı ile devam ediyor, güzel işler üretiyor, her geçen gün kapasitesini ve üye sayısını artırıyor. Öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürdüğümüz sosyal, kültürel ve eğitim programları ile öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde başarılı çalışmalar ortaya koyan gençlerimizin, aynı enerji ve dinamizmle yeni dönemde daha iyi işlere imza atacağına inanıyorum. Gençlik Meclisi çatısı altında bulunan genç kardeşlerimizin burada geçirmiş oldukları zamanın, edinmiş oldukları birikimlerin faydasını üniversite hayatında, iş hayatında ve aile yaşantılarında göreceğini düşünüyorum. Bu vesile ile meclisimizin yeni üyelerine hoş geldiniz diyor, yeni dönem faaliyetlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuklu Gençlik Meclisi Yeni Üyeleriyle Tanışma Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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