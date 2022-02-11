Üye Girişi
Selim'de TARSİM üreticilere anlatıldı - Son Dakika

Selim'de TARSİM üreticilere anlatıldı

11.02.2022 09:42
Selim'de TARSİM üreticilere anlatıldı

Kars'ta "Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi" (TARSİM) üreticilere anlatıldı.

Kars'ta "Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi" (TARSİM) üreticilere anlatıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü, Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen toplantıya TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Erkan Gür, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Dr. Adem Arancı, Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, Ziraat Bankası, Denzbank, Tarım Kredi Kooperatifi Selim Şubelerinin yetkilileri ile köy ve mahalle muhtarları ve Selimli üreticiler katıldı.

Yoğun ilgi gören toplantı Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül' ün açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantıda daha sonra TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Erkan Gür, Uzman Yrd. Ahmet Korkmaz'ın sunumlarıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi TARSİM'in kapsamında yapılan yenilikler, teminatlar, dar-geniş kapsamlı poliçeler konusunda bilgi verildi.

Toplantıda üreticilerin soru, görüş ve önerileri alındı. Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, toplantıya katılan başta TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Erkan Gür olmak üzere iştirakçilere teşekkür etti. - KARS

Selim'de TARSİM üreticilere anlatıldı
Selim'de TARSİM üreticilere anlatıldı
Selim'de TARSİM üreticilere anlatıldı

YORUMLAR
500

Hisarcık, Selim, Tarım, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selim'de TARSİM üreticilere anlatıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
09:14 Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi!
09:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam ne oldu? Çukurova'da aşk galip geliyor mu?
09:10 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak?
09:04 Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti
08:52 2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı
08:42 İsrailli iş adamına İstanbul'da suikastı MİT önledi! İran'ın tuzağı böyle bozuldu
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 09:49:42. #1.11#
SON DAKİKA: Selim'de TARSİM üreticilere anlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement