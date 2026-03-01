Selimiye Camii Yeniden Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selimiye Camii Yeniden Ziyarete Açıldı

Selimiye Camii Yeniden Ziyarete Açıldı
01.03.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selimiye Camii, restorasyon sonrası açılışıyla Edirne'yi ziyaretçi akınına uğrattı.

Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı. Camiyi ziyaret etmek için Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi Edirne'ye geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferi, Osmanlı'ya başkentlik yapmış kadim şehir Edirne'de bu yıl çok daha güçlü hissediliyor. Yaklaşık dört buçuk yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından yeniden ibadete ve ziyarete açılan Selimiye Camii, kenti adeta ziyaretçi akınına uğrattı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan caminin kapılarını yeniden açmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi Edirne'ye geldi. Özellikle hafta sonu yaşanan yoğunlukta kent merkezinde trafik zaman zaman kilitlendi. Güzel havanın da etkisiyle tarihi çarşılar, Selimiye Meydanı ve turistik noktalar bayram havasını aratmayan görüntülere sahne oldu.

Esnaf yoğunluktan memnun

Edirne'de esnaflık yapan Recep Dural yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, "Ramazan'ın bereketini Edirne'de hep birlikte yaşıyoruz. Hafta sonu bütün işletmeler, Edirne'nin tamamı doldu taştı. Trafik kilitlendi, meydanlarda gelen misafirler meydanları doldurdu. Muhteşem Selimiye'nin açılması ve havanın da güzel olmasıyla on binlerce misafir Edirne'ye geldi. Edirne bir bayram havasında. Hem ciğerciler, hem badem ezmeciler, hem de Selimiye Camii'nde adım atacak yer kalmadı. İnşallah bayramda da bu gelen on binlerin üstünde insanı yine bekliyoruz. Edirne'ye gelin diyoruz, ciğerimizi yiyin, tarihimizi görün, muhteşem Selimiye Camii'nde bu manevi havayı hep birlikte yaşayın diyoruz" dedi.

Turizmde beklenen hareketlilik başladı

Kentte turizm alanında faaliyet gösteren profesyonel turist rehberi Sedef Kozel Terkos ise, Selimiye Camii'nin açılmasının şehir için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Yaklaşık dört buçuk yıldır restorasyondaydı. Nihayet açıldı. Çok şükür mutluyuz. Ülkenin dört bir tarafından insanlar akın akın bu camiyi ziyarete geliyor. Selimiye'nin önündeyiz ve yoğunluğu hep birlikte görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Selimiye Camii'nin açılmasının ardından şehirde ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirten esnaf, özellikle Trakya illeri ve İstanbul'dan gelen ziyaretçi sayısında belirgin artış olduğunu ifade ettleri. Hafta sonları yaşanan yoğunlukla birlikte hem konaklama sektöründe hem de yeme-içme işletmelerinde doluluk oranlarının yükseldiği bildirildi. Ramazan ayının manevi iklimiyle birleşen bu yoğunluk, Edirne'yi adeta bir buluşma noktasına dönüştürdü. Ziyaretçiler bir yandan Selimiye Camii'nin ihtişamlı kubbesi altında ibadet etmenin huzurunu yaşarken, diğer yandan şehrin tarihi ve kültürel zenginliğini keşfetme fırsatı buluyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Edirne, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selimiye Camii Yeniden Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
Borussia Dortmund’u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi... Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...
ABD’den dünya genelindeki vatandaşlarına “dikkatli olun“ uyarısı ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
Panikle kaçtılar Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran’a saldıran İsrail’e komşusu Mısır’dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu

23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
23:11
Merkez Bankası’ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
22:46
ABD’nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz’e uçak gemisi gönderdi
ABD'nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
22:00
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı
Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 00:09:34. #7.13#
SON DAKİKA: Selimiye Camii Yeniden Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.