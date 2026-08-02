Selman'dan Trump'a İran Endişesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek İran'a karşı planlanan kapsamlı yeni ABD saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirdiği ve söz konusu saldırılardan kaçınma çağrısında bulunduğu öne sürüldü.

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim bölgesel güvenlik endişelerine yol açarken, Axios haber sitesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Axios'un 2 ABD'li yetkili ile konuyla ilgili bilgi sahibi üçüncü bir kaynağa dayandırdığı habere göre; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek İran'a karşı planlanan kapsamlı yeni ABD saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirdiği bildirildi. ABD'nin eylem planı hakkında netlik talep ettiği aktarılan veliaht prensin, Trump'a gerilimi düşürme ve söz konusu saldırılardan kaçınma çağrısında bulunduğu kaydedildi. Beyaz Saray ve Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği'nin konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

Trump kapsamlı saldırı sinyali vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlediği füze saldırısının ardından, İran'a yönelik kapsamlı saldırı sinyali vererek "Onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada, 'artık dayanamıyoruz' diyecekler" açıklamasında bulunmuştu. The Wall Street Journal gazetesi ise Trump'ın Tahran yönetimini anlaşmaya zorlamak için İran'a yönelik birkaç günlük yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini öne sürerek, saldırılarının bu hafta sonu itibarıyla başlayabileceğini bildirmişti. İran yönetimi olası yeni ABD saldırılarına kararlılıkla karşılık verileceğini duyururken, gelişmeler bölgesel güvenlik endişelerinin artmasına neden olmuştu.