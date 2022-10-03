Selzedelere duyarsız kalmadılar - Son Dakika
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Selzedelere duyarsız kalmadılar

03.10.2022 12:20
Selzedelere duyarsız kalmadılar

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kur'an-ı Kerim Kursuna katılan öğrenciler, Pakistan'daki selzedelere duyarsız kalmayıp maddi yardımda bulundular.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kur'an-ı Kerim Kursuna katılan öğrenciler, Pakistan'daki selzedelere duyarsız kalmayıp maddi yardımda bulundular.

Selin büyük zarar verdiği Pakistan için "Pakistanlı Kardeşlerimiz İçin İyilik Vakti!" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına destek olan genç kursiyerler örnek hareket sergiledi.

Kur'an-ı Kerim Kursuna katılan öğrenciler, kampanyanın sonucunda 20 bin 575 TL yardım parasını Yeşilyurt İlçe Müftü Vekili Fikret Akman'a makbuz karşılığında Genç Diyanet Yeşilyurt İlçe Gençlik Koordinatörü Fethi Polat ve Zöhre Ağırbaş ve gençler tarafından teslim edildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Pakistan, Malatya, İyilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selzedelere duyarsız kalmadılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selzedelere duyarsız kalmadılar - Son Dakika
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