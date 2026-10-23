Semih İğdigül Sarıgöl\'deki seminerde sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çekti

Dizi oyuncusu ve yazar Semih İğdigül, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen seminerde sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çekerek vatandaşlara sevgi, vicdan ve merhamet çağrısında bulundu.

Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonu'nda hayvanseverlere yönelik düzenlenen seminerde konuşan Semih İğdigül, Türkiye'yi karış karış dolaşarak özellikle okullarda gençlere yönelik interaktif gösteriler ve seminerler düzenlediğini belirtti. Sokak hayvanlarının da bu dünyada yaşama hakkı bulunduğunu vurgulayan İğdigül, şiddet, nefret ve öfke yerine sevgi, vicdan ve merhameti yaymaya çalıştığını ifade etti.

Anne ve babaların hayvan sevgisinin çocuklara kazandırılmasında önemli sorumlulukları olduğunu dile getiren İğdigül, "Yüce Rabbimiz bu canları dünyaya getirirken yalnızca insanlara yaşam hakkı vermedi. Onların da bu dünyada yaşam hakları olduğunu herkes bilmelidir." dedi.

"Sokak hayvanlarına sevgiyle yaklaşmalıyız"

Sokak hayvanlarının da insanlar gibi yaşam hakkına sahip olduğunu belirten İğdigül, hayvanların sevgiyle karşılanması ve sahiplenilmesi gerektiğini söyledi. Hayvanlara yönelik şiddetin yanlış bir davranış olduğunu vurgulayan İğdigül, toplumda hayvan sevgisinin yaygınlaşması için farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Sokak hayvanlarının haklarını savunmak amacıyla Türkiye'yi yaz aylarında motosikletiyle, kış aylarında ise aracıyla dolaştığını anlatan İğdigül, okullarda ve farklı yerlerde seminerler vererek hayvanların korunması ve sevilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Seminerin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Semih İğdigül, hayvanseverlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.