Şener Söğüt: "Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şener Söğüt: "Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz"

Şener Söğüt: "Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz"
20.02.2026 11:14  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu toprakların her santimetre karesi vatan toprağı olabilmek için aziz şehitlerimizin kanıyla sulandı.

Şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu toprakların her santimetre karesi vatan toprağı olabilmek için aziz şehitlerimizin kanıyla sulandı. Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz" dedi.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, İlçe Garnizon Komutanı Ali Uysal, Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, ürkiye Muharip Gaziler Derneği Körfez Şube Başkanı Salih Ateş, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İlçe Müftüsü Muhammed Aydın'ın yaptırdığı dua sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Şener Söğüt, "Bizleri kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. Bugün huzur içerisinde bu ülkede yaşayabiliyorsak, bu sizlerin evlatları, babaları sayesinde. Bu toprakların her santimetre karesi vatan toprağı olabilmek için aziz şehitlerimizin kanıyla sulandı. Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz. Bu toprakları kıyamete kadar korumak her birimizin görevi" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Şener Söğüt, Körfez, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şener Söğüt: 'Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz' - Son Dakika

Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:47:15. #7.11#
SON DAKİKA: Şener Söğüt: "Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.