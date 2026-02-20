Şener Söğüt: "Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz"

Şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu toprakların her santimetre karesi vatan toprağı olabilmek için aziz şehitlerimizin kanıyla sulandı. Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz" dedi.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, İlçe Garnizon Komutanı Ali Uysal, Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, ürkiye Muharip Gaziler Derneği Körfez Şube Başkanı Salih Ateş, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İlçe Müftüsü Muhammed Aydın'ın yaptırdığı dua sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Şener Söğüt, "Bizleri kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. Bugün huzur içerisinde bu ülkede yaşayabiliyorsak, bu sizlerin evlatları, babaları sayesinde. Bu toprakların her santimetre karesi vatan toprağı olabilmek için aziz şehitlerimizin kanıyla sulandı. Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz. Bu toprakları kıyamete kadar korumak her birimizin görevi" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ