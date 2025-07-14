Başkan Özcan\'dan 15 Temmuz Mesajı

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması için bizim yolumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yoludur. Hainlerin karşısında her zaman duvar olacağız" ifadelerini kullandı.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Özcan, 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün halk iradesine müdahale ederek yönetimi ele geçirmeye çalıştığını kaydederek mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yaklaşık yüz yıllık demokrasi kültürüne sahip Türkiye Cumhuriyeti'miz 15 Temmuz 2016 tarihinde en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Devlet yönetimini demokrasi dışı yöntemlerle ele geçirmeyi hedefleyen terör örgütünün darbe girişimi, anayasal düzene bağlı; hukuk devleti ilkesini benimsemiş vatansever halkımızın dirayeti sonucunda önlendi. Ülkemize, demokrasimize ve ulusumuza yönelik tehdit ve saldırıların önüne geçmenin en önemli yolu cumhuriyet değerlerimize sımsıkı sarılmaktır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri, devrimleri ve çağdaş fikirleri geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

15 Temmuz öncesine birlikte şahit olduk. Bir daha 15 Temmuz'u yaşamamak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeften uzaklaşmadan; laikliğe, demokrasiye, hukuka, liyakate, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Halkın gücünün, iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Halka karşı her türlü tahakkümün, zorbalığın kabul edilemeyeceğini, devlet içinde hiçbir grubun, tarikatın, 'devlet içinde devlet' gibi algılanacak yapılanmanın hoş görülmemesi, müsamaha gösterilmemesi gerektiğini acı tecrübelerle anladık.

Bu inançla, demokrasiye, millet iradesine, hukukun üstünlüğüne yönelik hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz, hainlerin karşısında her zaman duvar olacağız. Bizim yolumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yoludur. Bizim yolumuz, egemenliğin millete ait olduğunu bilen ve aydınlık Türkiye'yi inşa etmek isteyenlerin yoludur. Bu duygularla asil milletimizin birliği ve iradesi ile amacına ulaşamayan hain saldırının yıldönümünde, karanlık ve art niyetli girişimi bir kez daha nefretle kınıyorum.

Milli birlik ve beraberliğimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" - ERZURUM