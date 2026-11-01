Şenol Turan, Bilecik'te KYK yurdundaki gençlerle sohbet programında buluştu - Son Dakika
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Şenol Turan, Bilecik'te KYK yurdundaki gençlerle sohbet programında buluştu

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Şenol Turan, Bilecik\'te KYK yurdundaki gençlerle sohbet programında buluştu
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Bilecik'te Şeyh Edebali KYK Öğrenci Yurdu'nda gençlerle sohbet programı düzenlendi. Din Hizmetleri Uzmanı Şenol Turan'ın katıldığı programda öğrenciler merak ettikleri konuları konuşma fırsatı buldu; Turan, gençlerle bir araya gelmenin önemine değindi.

Bilecik'te Şeyh Edebali Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenci Yurdu'nda, gençlerle sohbet programı düzenlendi.

Din Hizmetleri Uzmanı Şenol Turan'ın katılımıyla samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda Şenol Turan, öğrencilerle çeşitli konular üzerine sohbet etti. İkramlar eşliğinde devam eden buluşmada öğrenciler, merak ettikleri konular hakkında sohbet etme fırsatı buldu.

Programda gençlerle bir araya gelmenin önemine değinen Din Hizmetleri Uzmanı Şenol Turan, "Gençlerimizle bir araya gelmek, onların düşüncelerini dinlemek ve hayatlarına dokunabilmek bizim için çok kıymetli. Bu tür buluşmalarla gençlerimizle gönül bağımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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