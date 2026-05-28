Serdal Arcan'ın Örnek Davranışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serdal Arcan'ın Örnek Davranışı

Serdal Arcan\'ın Örnek Davranışı
28.05.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da tost dükkanı açan Serdal Arcan, çocuklara ücretsiz tost dağıtarak onlara destek oluyor.

Diyarbakır'da bir kişi, küçük yaşlarda parası olmadığı için alamadığı ve birinin alması umuduyla kapısında beklediği tost dükkanını bu sefer kendisi açtı. 5 yıldır tost yapıp satan adam, geçmişin acı izine inat, hem iş yerinin önünde ağırladığı hem de mahalle mahalle dolaşarak tespit ettiği yüzlerce çocuğa tost ve meyve suyu ikramında bulunuyor.

Diyarbakır'da tost dükkanı işleten Serdal Arcan, örnek davranışıyla çocukların gönlünü kazanıyor. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapan Arcan, her yıl belirli dönemlerde ihtiyaç sahibi mahallelere giderek çocuklara ücretsiz tost ve meyve suyu dağıtıyor. Mahallelerde çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Arcan, hem çocukların yüzünü güldürüyor hem de vatandaşlardan takdir topluyor.

Çocukluk yıllarında tost yemeyi çok sevdiğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle her zaman alamadığını belirten Arcan, o günleri unutamadığını söyledi. Şimdi kendi imkanlarıyla çocuklara destek olmaya çalıştığını ifade eden Arcan, "5 yıldır bu işi yapıyorum ve onların mutluluğunu sevinçlerini görmek beni de mutlu ediyor. Amacım o mutluluğu, o hissi yaşamak. Tüm insanlara da örnek olmasını diliyorum. Çok güzel bir duygu. İlerleyen zamanlarda hafif ticari araç alıp köy köy dolaşarak sıcak sıcak çocuklara tost ikram etmek gibi bir planım var. Elimden geldiğince tüm çocuklara dokunmaya çalışacağım. Bugün 200 adet tost ve 200 adet meyve suyu dağıttım. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki yıllarda bunları çoğaltacağız" dedi.

Çocukluğunda tostu çok sevdiğini ve alamadığını dile getiren Arcan, "Çocukken hep içimde ukde kalmıştı. Yemek istiyordum ama yiyemiyordum sadece bakıyordum yiyenlere. Ben o anı çok yaşadım. Bu benim hayalimde hiçbir çocuk o şekilde olmasın dedim ve bunu yaptığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Aslı Demirel ise Serdal Arcan'ın bu güzel etkinliğinde gönüllü olarak yer aldığını ve Arcan'a hem tost yapımında hem de dağıtımında yardım ettiğini dile getirdi. Demirel, "Serdal abinin yaptığı bu gönüllülük projesine dahil olmak istedim. Onunla birlikte tos yaptık ve çocuklara dağıttık. Hem onlar mutlu oldu hem de biz mutlu olduk. Çok güzel bir gündü" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Serdal Arcan'ın Örnek Davranışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Ahmet Ercan’ın 24 yıllık evliliğinde deprem Eşine çok suçlama Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama
Okan Buruk sezonu Macaristan’da açıyor Okan Buruk sezonu Macaristan'da açıyor
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

11:56
Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 12:08:09. #7.12#
SON DAKİKA: Serdal Arcan'ın Örnek Davranışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.