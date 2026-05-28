Serdal Arcan\'ın Örnek Davranışı

Diyarbakır'da bir kişi, küçük yaşlarda parası olmadığı için alamadığı ve birinin alması umuduyla kapısında beklediği tost dükkanını bu sefer kendisi açtı. 5 yıldır tost yapıp satan adam, geçmişin acı izine inat, hem iş yerinin önünde ağırladığı hem de mahalle mahalle dolaşarak tespit ettiği yüzlerce çocuğa tost ve meyve suyu ikramında bulunuyor.

Diyarbakır'da tost dükkanı işleten Serdal Arcan, örnek davranışıyla çocukların gönlünü kazanıyor. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapan Arcan, her yıl belirli dönemlerde ihtiyaç sahibi mahallelere giderek çocuklara ücretsiz tost ve meyve suyu dağıtıyor. Mahallelerde çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Arcan, hem çocukların yüzünü güldürüyor hem de vatandaşlardan takdir topluyor.

Çocukluk yıllarında tost yemeyi çok sevdiğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle her zaman alamadığını belirten Arcan, o günleri unutamadığını söyledi. Şimdi kendi imkanlarıyla çocuklara destek olmaya çalıştığını ifade eden Arcan, "5 yıldır bu işi yapıyorum ve onların mutluluğunu sevinçlerini görmek beni de mutlu ediyor. Amacım o mutluluğu, o hissi yaşamak. Tüm insanlara da örnek olmasını diliyorum. Çok güzel bir duygu. İlerleyen zamanlarda hafif ticari araç alıp köy köy dolaşarak sıcak sıcak çocuklara tost ikram etmek gibi bir planım var. Elimden geldiğince tüm çocuklara dokunmaya çalışacağım. Bugün 200 adet tost ve 200 adet meyve suyu dağıttım. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki yıllarda bunları çoğaltacağız" dedi.

Çocukluğunda tostu çok sevdiğini ve alamadığını dile getiren Arcan, "Çocukken hep içimde ukde kalmıştı. Yemek istiyordum ama yiyemiyordum sadece bakıyordum yiyenlere. Ben o anı çok yaşadım. Bu benim hayalimde hiçbir çocuk o şekilde olmasın dedim ve bunu yaptığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Aslı Demirel ise Serdal Arcan'ın bu güzel etkinliğinde gönüllü olarak yer aldığını ve Arcan'a hem tost yapımında hem de dağıtımında yardım ettiğini dile getirdi. Demirel, "Serdal abinin yaptığı bu gönüllülük projesine dahil olmak istedim. Onunla birlikte tos yaptık ve çocuklara dağıttık. Hem onlar mutlu oldu hem de biz mutlu olduk. Çok güzel bir gündü" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR