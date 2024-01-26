Serdivan Belediyesi 2024 yılı için ruhsatları vermeye başladı

Serdivan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2024 yılı için ruhsatların verilmeye başlandığı belirtildi.

Serdivan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından, 394 sayılı Ulusal Tatil Hakkında Kanun gereğince ulusal bayramlarda ve resmi tatil günlerinde işyerleri için çalışma ruhsatlarının verilmeye başlandığı ifade edildi. - SAKARYA