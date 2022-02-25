Serdivan Çocuk Akademisi'nde yeni dönem heyecanı - Son Dakika
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Serdivan Çocuk Akademisi'nde yeni dönem heyecanı

25.02.2022 10:46
Serdivan Çocuk Akademisi'nde yeni dönem heyecanı

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi yeni dönem kulüp çalışmalarına başladı.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi yeni dönem kulüp çalışmalarına başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkililerinin konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; Mozaik Atölyesi, Masal Atölyesi, Ritim Atölyesi, Koordinasyon Atölyesi, Anne-Çocuk Atölyesi, Dikkat Geliştirme Atölyesi Baskı Atölyesi, Suluboya Atölyesi, Mozaik Atölyesi, Karakalem Atölyesi, Dikkat Geliştirme Atölyesi, Puzzle Atölyesi Dokuma Atölyesi, Sulu Boya Kolaj Atölyesi, Neşeli Bilim Atölyesi, Çiçek Ressamlığı Atölyesi, Seramik Atölyesi, Karikatür Atölyesi ve Ebru Atölyesinden iki farklı branşın seçilebileceği ifade edildi. Kayıtların her hafta online olarak yenilendiği Serdivan Çocuk Akademisi hakkında detaylı bilgiye www.fikirvesanat.org adresinden veya 0264 211 20 54 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi. - SAKARYA

Serdivan Çocuk Akademisi'nde yeni dönem heyecanı
Serdivan Çocuk Akademisi'nde yeni dönem heyecanı
Serdivan Çocuk Akademisi'nde yeni dönem heyecanı

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Seramik, Puzzle, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Serdivan Çocuk Akademisi'nde yeni dönem heyecanı - Son Dakika


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