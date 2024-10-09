Serdivan'da Dünya Uzay Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Serdivan'da Dünya Uzay Haftası Etkinliği

Serdivan\'da Dünya Uzay Haftası Etkinliği

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Dünya Uzay Haftası kapsamında anaokulu öğrencileriyle düzenlenen etkinlikte uzay ve bilimle dolu bir gün geçirdi. Öğrenciler film izledi, boyama yaptı ve teleskopla güneşe baktı.

09.10.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Dünya Uzay Haftası dolayısıyla belediyeye ait planetaryumda düzenlenen programda anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda çocuklarla birlikte çeşitli etkinlikler yapıldı. Film gösterimine katılan ve boyama yapan öğrenciler daha sonra teleskopla güneşe baktı. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, "Bugün Dünya Uzay Haftası'nı çocuklarımızla birlikte planetaryumda kutladık. Onların merakla dolu gözlerinde uzayın sınırsız dünyasını keşfetmenin heyecanını görmek beni çok mutlu etti. Serdivan'da bilim ve heyecan dolu bir günü daha geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrencilere uzayı anlatan materyallerinden oluşan hediye seti verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Serdivan, Eğitim, Yerel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Serdivan'da Dünya Uzay Haftası Etkinliği - Son Dakika

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