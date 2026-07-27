Serdivan'da randevu tartışması: Başkan Çelik açıkladı - Son Dakika
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Serdivan'da randevu tartışması: Başkan Çelik açıkladı

Serdivan\'da randevu tartışması: Başkan Çelik açıkladı
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Serdivan'da bir vatandaş, projelerini sunmak için belediye başkanından randevu alamayınca sosyal medyada tepki gösterdi. Başkan Çelik, vatandaşın başkan yardımcısına yönlendirildiğini ve şahsen ulaşması üzerine randevu verdiğini belirtti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hazırladığı projeleri belediye başkanına sunmak istediğini ancak görüşme talebinin kabul edilmediğini öne süren vatandaşın sosyal medya paylaşımıyla başlayan 'randevu' tartışmasına Başkan Osman Çelik açıklık getirdi. Çelik, vatandaşın projelerle ilgilenen başkan yardımcısına yönlendirildiğini, daha sonra ise kendisine şahsi telefonundan ulaşması üzerine salı günü için randevu verdiğini söyledi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Serdivan Belediyesi Özel Kalem Birimi'ni arayarak ilçe için hazırladığı ve Serdivan'ın gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğü iki kapsamlı projeyi Belediye Başkanı Osman Çelik'e sunmak istediğini belirtti. İddiaya göre özel kalem yetkilileri, belediye başkanının yoğun programı nedeniyle görüşme talebinin karşılanamayacağını ifade etti. Bunun üzerine vatandaş, yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Sosyal medyada gündem olan paylaşımların ardından konuya ilişkin açıklama yapan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, belediyeye iletilen proje ve taleplerin ilgili başkan yardımcıları tarafından değerlendirildiğini belirtti. Çelik, "Ben yoğunluğum sebebiyle bütün vatandaşlarımızla birebir irtibatta olamıyorum. Belediyemize projeleri hakkında başvuran vatandaşımızın da projelerle ilgilenen başkan yardımcımıza yönlendirildiğini biliyorum. Ancak vatandaşımız hafta sonu şahsi telefonumdan bana ulaşarak, benimle görüşmek istediğini ifade etti. Ben de talebini geri çevirmeyerek, salı günü için kendisine randevu verdim. Vatandaşlarımızın bütün taleplerine ve sorunlarına yetişmeye, çözüm üretmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Serdivan'da randevu tartışması: Başkan Çelik açıkladı - Son Dakika

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