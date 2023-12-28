Edebiyattan Sanata, Psikolojiden Felsefeye kadar 20 farklı dersi ilgilileri ile buluşturan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde Güz Dönemi tamamlandı.

Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm, Robotikte Güncel Konular, Mobil Fotoğrafçılık, Yeni Medya Okuryazarlığı, Aile İçi İlişkiler ve İletişim, Filozof Gibi Düşünmek: Eğitim, Sanatın Dili, Gazali Okumaları, Hüsn-i Hat ve Ebru Atölyesi gibi derslere yüzlerce katılımcının faydalandığı Güz Dönemi derslerinde sona gelindi. Her hafta farklı bir uzman tarafından gerçekleştirilen ve Filistin meselesinin tüm yönleriyle ele alındığı Filistin Konuşmaları dersi yoğun ilgiyle karşılanırken, katılımcılar birden fazla derse kaydolarak kendilerini geliştirme imkanı buldu.

5 hafta boyunca süren derslerde katılımcılar, Gökhan Atalı, Fatma Zehra Toçoğlu, İsmail Talha Duman, Nurhak Gürel, Mehmet Rakipoğlu, Tuncay Kardaş, Songül Ergün, Cem Özkurt, Servet Kızılay, Rahmi Karakuş, Orhan Altuğ, Ersin Berk, Mehmet Kaya, Selda Kavas Afacan, Köksal Şahin, Soner Duman, Ayhan Koçkaya, Tuba Marmara, Kadriye Kobak, Özge Sena Kocacık Şahin gibi her biri alanında kariyer yapmış ve önemli çalışmalara imza atmış hocalardan ders aldı.

Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi yetkilileri, Bahar Dönemi başlayana kadar programlara devam edileceğini belirtti. - SAKARYA