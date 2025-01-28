Şeref Malkoç: Türkiye'nin Yeni Anayasaya İhtiyacı Var - Son Dakika
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Şeref Malkoç: Türkiye'nin Yeni Anayasaya İhtiyacı Var

Şeref Malkoç: Türkiye\'nin Yeni Anayasaya İhtiyacı Var

Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Samsun'da düzenlenen 'Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi' programında, toplumun taleplerine uygun, insan haklarını ve hukuku esas alan katılımcı bir yeni anayasa ihtiyacını vurguladı. 1982 Anayasası'nın değişikliklerinin yetersiz olduğunu belirten Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin faydalarını da dile getirdi.

28.01.2025 20:31  Güncelleme: 20:54
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Eski Kamu Başdenetçisi ve Hukukçu Şeref Malkoç, "İnşallah toplumun bütün kesimlerinin taleplerini karşılayacak, Türkiye'nin sorunlarını çözecek, Cenab-ı Allah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı insanı, insan haklarını esas alan, hak ve hürriyetleri koruyan, hukuku üstün tutan, hakkaniyet ve adaletten yana olan katılımcı bir anayasa inşa ederiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Yeni Anayasa Buluşmaları Programı" düzenlendi. Moderatörlüğünü eski AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan'ın yaptığı programda konuşan eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yeni katılımcı bir anayasanın gerekliliğinden ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiklerinden bahsetti. Şeref Malkoç yaptığı konuşmada, "1982 Anayasası yapılalı 43 yıl oldu. Bizim anayasa tarihimizde en uzun anayasa, sürekli eleştirdiğimiz, yapıldığı günden beri değişsin, yenisini yapalım dediğimiz anayasadır. Çok değişikler oldu. Dünyada herhalde Türk milleti kadar anayasa konuşan başka bir millet var mı bilmiyorum. Sadece konuşmakla bir şey düzelmiyor. Bugün gelinen nokta itibarıyla temennimiz, arzumuz, isteğimiz şu: İnşallah toplumun bütün kesimlerinin taleplerini karşılayacak, Türkiye'nin sorunlarını çözecek, Cenab-ı Allah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı insanı esas alacak, insan haklarını esas alan, hak ve hürriyetleri koruyan, hukuku üstün tutan, hakkaniyet ve adaletten yana olan katılımcı bir anayasa inşa ederiz. Toplumun her kesiminde yeni anayasa talebi var. Yeni anayasa yapım süreci toplumun talebi ile olacak. Hukuki Araştırmalar Derneği, sivil toplum, anayasa ile ilgilenen üniversitelerdeki akademisyenler elbette bunu talep edecek. İş geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tıkanıyor. Anayasada onlarca değişiklik yapıldı. Herhangi bir iktidar için şu anki mevcut anayasadan daha iyi, ideal bir anayasa yoktur desem yeridir. 1982 Anayasası sorunlara çözüm getiremediği gibi, kendisi milletin sırtında 20 defa değişmesine rağmen yük oldu. O anayasadaki değişiklikleri, bir iki değişiklik hariç, ruhu kararmış bir insana estetik ameliyat yapmaya benziyor. O açıdan toplumun yeni bir anayasa ihtiyacı var. 1982 Anayasası'nda en önemli değişiklik benim tarafımca 2007 yılında Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi oldu. Bu da doğal olarak 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Milletimizin tarihine, kültürüne, sosyolojisine bu sistem uygundur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin elbette eksik, noksan, aksayan yönleri vardır. Bunları düzeltmek mümkündür" diye konuştu.

"Dünyanın en kötü anayasalarından bir tanesi Almanya ve Japonya anayasasıdır"

Şerefli Malkoç, "Alman veya Japon disiplini, hukuk kültürü, dünyanın en kötü olan o anayasasını sağlıklı bir şekilde işletiyor. Almanya'da bir parti Almanya'nın tümünde teşkilatlanamıyor. Böyle bir anayasa mı olur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'de çok isabetli olmuştur. Eksikliklerini, noksanlıklarını mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Hükümet krizlerini önlemiştir. Şimdi milletvekilleri partilere geçiyor ya, eskiden olsa kıyamet kopuyor. Türkiye vesayet prangalarından kurtulmuştur" ifadelerini kullandı.

Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran ve vatandaşlar katıldı. Şeref Malkoç'un konuşmasının ardından program soru-cevap bölümü ile devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şeref Malkoç: Türkiye'nin Yeni Anayasaya İhtiyacı Var - Son Dakika

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