Serhat Kalkınma Ajansı'nın 93. Yönetim Kurulu Toplantısı Video Konferans Yöntemiyle Yapıldı - Son Dakika
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Serhat Kalkınma Ajansı'nın 93. Yönetim Kurulu Toplantısı Video Konferans Yöntemiyle Yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı\'nın 93. Yönetim Kurulu Toplantısı Video Konferans Yöntemiyle Yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Kars Ardahan ve Iğdır illerinde uygulanması planlanan güdümlü projeler görüşülüp onaylandı. Ajansın 2024 yılı çalışma programı ve bütçesinin revize edilmesi de görüşüldü.

03.06.2024 15:56  Güncelleme: 15:59
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Serhat Kalkınma Ajansı'nın 93. Yönetim Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Ağrı Ardahan Iğdır ve Kars Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları katılım sağladı.

Toplantıda, Kars Ardahan ve Iğdır illerinde uygulanması planlanan güdümlü projeler görüşülüp onaylandı. Onaylanan söz konusu projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunulacak.

Ajansın 2024 yılı çalışma programı ve bütçesinin gelişen ihtiyaçlar ve tasarruf tedbirleri kapsamında revize edilmesi hususu görüşüldü.

Ayrıca, 2018-2021 yılları arasında Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde uygulanan mali destek programları kapsamında Ajans uzmanları tarafından hazırlanan Etki Değerlendirme Raporu yönetim kuruluna sunuldu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Serhat Kalkınma Ajansı'nın 93. Yönetim Kurulu Toplantısı Video Konferans Yöntemiyle Yapıldı - Son Dakika

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