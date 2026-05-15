Tatbikat Sahnesi'nin Yeni Oyunu "Serin Bir Sabah"In Galası Dasdas'ta Gerçekleşti

15.05.2026 14:22  Güncelleme: 15:53
Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Elvin Beşikçioğlu ile Fatih Sönmez'i aynı sahnede buluşturan, yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Tatbikat Sahnesi imzalı "Serin Bir Sabah", İstanbul DasDas'ta seyircili galasını gerçekleştirdi. Oyun, romantik bir tesadüfle başlayıp kayıp ve yas duygusuna uzanan bir hikaye anlatıyor.

Elvin Beşikçioğlu ile Fatih Sönmez'in rol aldığı, yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Tatbikat Sahnesi imzalı "Serin Bir Sabah", DasDas Sahne'de gerçekleştirilen seyircili galayla tiyatroseverlerle buluştu. Romantik bir tesadüfle başlayıp zamanla kayıp, yas ve kırılgan ilişkilerin merkezine ilerleyen oyun, gala gecesinde sanat dünyasını bir araya getirdi.

İrlandalı yazar Cordelia O'Neill tarafından kaleme alınan oyun, Zeynep Anacan çevirisiyle sahneye taşındı. İlk bakışta modern bir romantik komedi gibi ilerleyen yapım, giderek sertleşen psikolojik bir yüzleşmeye dönüşüyor. Londra metrosunda tesadüfen karşılaşan Rupert ve Alex'in hikayesini anlatan oyun, birbirine tamamen zıt iki karakter üzerinden modern ilişkilerin kırılgan yapısını, bastırılmış duyguları ve yas hissini sahneye taşıyor.

Oyunun yönetmeni olan Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığı görevindeki yoğun programı nedeniyle gala gecesine katılamadı. Ancak Beşikçioğlu ailesi geceye damga vuran isimler arasındaydı. Babasının yönettiği, annesi Elvin Beşikçioğlu'nun sahnede yer aldığı oyunun galasına oyuncu kimliğiyle tanınan Derin Beşikçioğlu, Kaan Sevi ile birlikte katıldı.

Basın mensuplarının "Aileye yeni bir oyuncu katıldı diyebilir miyiz?" sorusuna gülümseyerek "Diyebiliriz" yanıtını veren Derin Beşikçioğlu'nun ardından Kaan Sevi de, Erdal Beşikçioğlu ile yıllar önce çalışmaya başladığını anlattı. Sevi, "Bu sektörde ilk işimi onunla yaptım. Hem çok şey öğrendim hem de çok önemli tecrübeler edindim" dedi.

Galaya katılan isimler arasında Kaan Akkaya, Bahadır Vatanoğlu, Orhan Alp ve Serkan Tınmaz da yer aldı. Oyunun finalinde oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

Bu sezon "Anlaşılmaz Konuşmalar" oyunuyla da sahnede olan Bahadır Vatanoğlu, tiyatronun hayatındaki yerinin televizyon projelerinden daha farklı olduğunu söyledi. Vatanoğlu, "Konservatuvar mezunu biri olarak tiyatronun bende yeri her zaman daha ağır" dedi. Oyuncu ayrıca yer aldığı "Prens" dizisinin yeni sezon çekimlerinin eylül ayında başlamasının planlandığını açıkladı.

Yeni projesi "Altı Üstü İstanbul" için imaj değişikliğine giden Kaan Akkaya ise yıllardır kullandığı uzun saçlarını kestirdiğini söyledi. Akkaya, tiyatroya duyduğu ilgiyi anlatırken "Sahne tozunu uzun yıllardır hissediyorum. Tiyatro çok olmak istediğim bir yer" ifadelerini kullandı.

İstanbul galasında yoğun ilgi gören oyunun yönetmen yardımcılığını Zeynep Ekin Öner Öztürk üstlenirken, dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer tarafından hazırlandı. Kostüm tasarımlarını ise Eylül Gürcan gerçekleştirdi. Reji asistanı olarak Aslı Tüter ve Haydar Özkan'ın görev aldığı "Serin Bir Sabah", 75 dakikalık tek perdeden oluşuyor ve 16 yaş üstü izleyici için sahneleniyor.

SON DAKİKA: Tatbikat Sahnesi'nin Yeni Oyunu "Serin Bir Sabah"In Galası Dasdas'ta Gerçekleşti
