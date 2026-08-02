Serkan Sarı, orman yangınlarında yaralanan itfaiye personelini ziyaret etti

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) -CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Gömeç ve Ayvalık'taki orman yangınlarına müdahale sırasında yaralanan itfaiye personelini hastanede ziyaret etti.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Gömeç ve Ayvalık'taki orman yangınlarına müdahale sırasında yaralanan itfaiye personelini hastanede ziyaret etti. Sarı, tedavi altına alınan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, itfaiye eri Ümit Özkaya ve gönüllü itfaiyeci Murat Aydoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Sarı, yangın söndürme çalışmalarında canlarını ortaya koyan tüm kahramanlara yürekten teşekkür ettiğini belirtti. Sarı, yaptığı açıklamada, "Onların fedakarlığı sayesinde çok daha büyük felaketlerin önüne geçildi. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, yangınlarla mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.