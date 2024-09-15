Sermin Ocak Anısına Gaziantep'te Gastronomi Workshopu Düzenlendi

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Sermin Ocak anısına düzenlenen workshopta şefler Gaziantep lezzetlerini yorumladı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, Gaziantep'in kaynak niteliği taşıyan ilk yemek kitabının yazarı Sermin Ocak anısına özel bir workshop gerçekleştirildi. Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan bu workshopta, kentin ünlü otellerinin şefleri hünerlerini sergileyerek kıyasıya yarıştı.

Gaziantep'teki 6 farklı otelin profesyonel aşçıları, kentin zengin mutfak kültüründen esinlenerek, vegan, vejetaryen ve şifalı ürünler hazırladılar. " Türkiye'nin ve Dünyanın Önemli Şefleri Gaziantep'in Gıdaları ile Vegan, Vejetaryen ve Şifa Ürünlerine Yön Verecek" başlığı etrafında gerçekleşen yarışmada, şefler Gaziantep'in yöresel lezzetlerini kendi özgün dokunuşlarıyla yeniden yorumladı.

Bu gastronomi şöleni, sadece lezzetleri değil, şeflerin sunum ve yaklaşımlarını da öne çıkardı. Yöresel ürünlerin modern tekniklerle harmanlandığı tabaklar, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Bölgenin gastronomi zenginliklerini ve sağlık temalı yemek anlayışını bir araya getirerek Gaziantep mutfağının uluslararası alanda daha da tanınmasına katkı sağlayan bu workshop, Gaziantep mutfağının sadece geleneksel değil, aynı zamanda çağdaş ve yenilikçi yönünü de gözler önüne serdi.