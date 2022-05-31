Serpil Sunar'dan Münevver Altın'a 'MS farkındalık günü' ziyareti - Son Dakika
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Serpil Sunar'dan Münevver Altın'a 'MS farkındalık günü' ziyareti

31.05.2022 18:11
Serpil Sunar'dan Münevver Altın'a 'MS farkındalık günü' ziyareti

Kütahya MS ve Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın, "Yaptığım araştırmalarda MS tanısı konulmasından itibaren ilerleyen süreçte tekerlekli sandalyeye mahkum olma düşünce ile psikolojik olarak etki altında kalabiliyor" dedi.

Kütahya MS ve Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın, "Yaptığım araştırmalarda MS tanısı konulmasından itibaren ilerleyen süreçte tekerlekli sandalyeye mahkum olma düşünce ile psikolojik olarak etki altında kalabiliyor" dedi.

Anadolu Gençlik Derneği Şube Kadın Kolları Başkanı Serpil Sunar, yönetim kurulu ile birlikte, 'MS farkındalık günü' nedeniyle dernek başkanı Münevver Altın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Altın, "Son dönemlerde çıkan ilaçlarla hastalığın sadece kontrol altına alınmaya çalışılıyor. MS'in çok geniş bir yelpaze olduğunu ve her MS hastasının farklı olabiliyor. Ülkemizde 18 ile 20 yaşlarında teşhis konulurken 15 yasa kadar indiğini ve yüzde 80 kadınlarda MS tanısı konulduğunu ve bu rakamın çok yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Yaptığım araştırmalarda MS tanısı konulmasından itibaren ilerleyen süreçte tekerlekli sandalyeye mahkum olma düşünce ile psikolojik olarak etki altında kalabiliyor. Multpil Skleroz hastalarının çoğu hastalığını gizliyor" ifadelerini kullandı.(EFE-) - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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