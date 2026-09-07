Serra Bucak Dengbej Evi\'nde genç dengbejler yetiştireceklerini söyledi

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Dengbej Evi'ni ziyaret ederek kentin kadim sözlü kültürünün temsilcileriyle bir araya geldi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bucak, dengbej divanlarını ilçe ve köylere taşıyacaklarını ve genç dengbejlerin yetişmesi için altyapıyı güçlendireceklerini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Dengbej Evi'ne ziyarette bulundu. Burada dengbejlerin talep ve önerilerini dinleyen Bucak, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, göreve geldikleri günden bu yana mekanın teknik şartlarını revize ettiklerini belirterek yeni döneme ilişkin kültür sanat hedeflerini paylaştı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN ÖZELLİKLE DAHA GÖRÜNÜR ETKİNLİKLER, DİVANLAR YAPACAĞIZ"

Dengbejlik geleneğinin Diyarbakır'ın en eski ve kıymetli sözlü kültürü olduğunu vurgulayan Bucak, etkinlikleri merkezden kırsala yayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu bizim en kadim, en eski sözlü kültürümüz. Seçildikten bu yana aslında Dengbej Evi'mizin teknik şartları başta olmak üzere hepsini yeniden revize edip ele almak durumundaydık. Toplantımızda dengbejlerimizin de ifade ettiği gibi, önümüzdeki süreçte daha fazla dengbej divanlarının festivaller ve özel günler bünyesinde kurularak, bu kültürün il, ilçe ve özellikle köylerde gerçekleşmesi vurgusu çok yapıldı. Biz de Kültür Sanat Dairemizin çalışmaları kapsamında, önümüzdeki yıl için özellikle daha görünür etkinlikler, divanlar yapacağız."

"GENÇ DENGBEJLERİN YETİŞMESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Kültürel mirasın geleceğe aktarılması için gençlerin desteklenmesinin zorunlu olduğuna dikkati çeken Bucak, altyapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir vurgu da genç dengbejlerin yetişmesi üzerine yapıldı. Bu bizim de çok önemsediğimiz bir şey. Genç dengbejlerin burada kendilerini ifade edebilmeleri, bulabilmeleri ve bu bünyenin bir parçası olabilmeleri için; bu aktarımın hakikaten istediğimiz şekilde yapılabilmesi için çeşitli şartları da sağlamamız gerekiyor. Belli ki hem altyapısını hem geleceğe dair projelerini daha güçlendireceğimiz bir dengbej ve kültür sanat çalışmasının içerisinde olacağız."