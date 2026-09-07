Serra Bucak Dengbej Evi'nde genç dengbejler yetiştireceklerini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serra Bucak Dengbej Evi'nde genç dengbejler yetiştireceklerini söyledi

Serra Bucak Dengbej Evi\'nde genç dengbejler yetiştireceklerini söyledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Dengbej Evi'ni ziyaret ederek dengbejlerin talep ve önerilerini dinledi. Bucak, dengbej divanlarını ilçe ve köylere taşıyacaklarını, genç dengbejlerin yetişmesi için altyapıyı güçlendireceklerini belirtti.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Dengbej Evi'ni ziyaret ederek kentin kadim sözlü kültürünün temsilcileriyle bir araya geldi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bucak, dengbej divanlarını ilçe ve köylere taşıyacaklarını ve genç dengbejlerin yetişmesi için altyapıyı güçlendireceklerini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Dengbej Evi'ne ziyarette bulundu. Burada dengbejlerin talep ve önerilerini dinleyen Bucak, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, göreve geldikleri günden bu yana mekanın teknik şartlarını revize ettiklerini belirterek yeni döneme ilişkin kültür sanat hedeflerini paylaştı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN ÖZELLİKLE DAHA GÖRÜNÜR ETKİNLİKLER, DİVANLAR YAPACAĞIZ"

Dengbejlik geleneğinin Diyarbakır'ın en eski ve kıymetli sözlü kültürü olduğunu vurgulayan Bucak, etkinlikleri merkezden kırsala yayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu bizim en kadim, en eski sözlü kültürümüz. Seçildikten bu yana aslında Dengbej Evi'mizin teknik şartları başta olmak üzere hepsini yeniden revize edip ele almak durumundaydık. Toplantımızda dengbejlerimizin de ifade ettiği gibi, önümüzdeki süreçte daha fazla dengbej divanlarının festivaller ve özel günler bünyesinde kurularak, bu kültürün il, ilçe ve özellikle köylerde gerçekleşmesi vurgusu çok yapıldı. Biz de Kültür Sanat Dairemizin çalışmaları kapsamında, önümüzdeki yıl için özellikle daha görünür etkinlikler, divanlar yapacağız."

"GENÇ DENGBEJLERİN YETİŞMESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Kültürel mirasın geleceğe aktarılması için gençlerin desteklenmesinin zorunlu olduğuna dikkati çeken Bucak, altyapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir vurgu da genç dengbejlerin yetişmesi üzerine yapıldı. Bu bizim de çok önemsediğimiz bir şey. Genç dengbejlerin burada kendilerini ifade edebilmeleri, bulabilmeleri ve bu bünyenin bir parçası olabilmeleri için; bu aktarımın hakikaten istediğimiz şekilde yapılabilmesi için çeşitli şartları da sağlamamız gerekiyor. Belli ki hem altyapısını hem geleceğe dair projelerini daha güçlendireceğimiz bir dengbej ve kültür sanat çalışmasının içerisinde olacağız."

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Kültür, Güncel, Bucak, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Serra Bucak Dengbej Evi'nde genç dengbejler yetiştireceklerini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama
Nazilli’de çatıya düşen dana kurtarıldı Nazilli'de çatıya düşen dana kurtarıldı
Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu
Çorum FK’dan tarihi galibiyet Eyüpspor’u sahadan sildiler Çorum FK'dan tarihi galibiyet! Eyüpspor'u sahadan sildiler
Amedspor’dan müthiş geri dönüş 2-0’dan gelip puan aldılar Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan gelip puan aldılar

16:03
Elif Karaarslan’a bir darbe daha Aylık 2 milyon TL’lik gelir kapısı kapandı
Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı
15:52
Ahmet Davutoğlu ifade verdi İşte ilk sözleri
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
15:46
İş yerinin önüne gönderdiler Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
15:15
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
14:53
OVP sonrası yeniden hesaplandı İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
14:16
Aralarında tanınmış isimler de var 184 hesaba erişim engeli getirildi
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 16:14:08. #7.12#
SON DAKİKA: Serra Bucak Dengbej Evi'nde genç dengbejler yetiştireceklerini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement