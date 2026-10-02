SES Malatya Şube Başkanı Can, İnönü Üniv.'in 305 milyon 661 bin TL zararını sorguladı - Son Dakika
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SES Malatya Şube Başkanı Can, İnönü Üniv.'in 305 milyon 661 bin TL zararını sorguladı

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SES Malatya Şube Başkanı Can, İnönü Üniv.\'in 305 milyon 661 bin TL zararını sorguladı
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SES Malatya Şube Başkanı Cansu Can, İnönü Üniversitesi'nin 2025 Sayıştay denetim raporuna dikkat çekerek şeffaflık istedi. Can, döner sermaye işletmesinin 305 milyon 661 bin TL zararla kapandığını belirterek sağlık emekçilerinin geçim sıkıntısına dikkat çekti.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Malatya Şube Başkanı Cansu Can, İnönü Üniversitesi'nin 2025 yılı Sayıştay denetim raporundaki mali verilere dikkati çekerek kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin şeffaflık çağrısında bulundu. Can, "Bize gelince kuruş kuruş hesap yapanlar, yüz milyonlarca liralık zararların hesabını neden vermiyor?" diye sordu.

SES Malatya Şube Başkanı Cansu Can, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ücretleri, çalışma koşulları ve sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Çalışanların geçim sıkıntısının giderek arttığını belirten Can, açlık sınırının 49 bin 655 TL, yoksulluk sınırının ise 124 bin 339 TL olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak her geçen gün daha fazla geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Markete, kiraya, faturalara yetişmek giderek zorlaşıyor. Maaşımız daha elimize geçmeden eriyor. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe yansıyan, tek kalemde ve güvenceli bir ücret istiyoruz. Performans ve teşvik adı altında parçalara bölünen ödemelerle geçinmek istemiyoruz. Emeğimizin karşılığının temel ücretimize yansımasını ve emekli olduğumuzda da hakkımız olan geliri almayı istiyoruz."

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının COVID-19 salgını ve 6 Şubat depremlerinde ağır koşullarda görev yaptığını belirten Can, çalışanların artan yaşam maliyetleri karşısında yoksulluk sınırının altında kalan ücretlerle geçinmek zorunda bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Can, randevu ve tetkik sonuçlarındaki gecikmelerin yanı sıra personel yetersizliği ve ağır iş yükünün hem hastaları hem de sağlık çalışanlarını zorladığını belirtti. Sağlıkta şiddetin yalnızca güvenlik önlemleriyle çözülemeyeceğini ifade eden Can, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yeterli personel istihdam edilmesi gerektiğini söyledi. Can ayrıca, herkesin nitelikli, ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmetine eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğini vurguladı.

Can, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Tam da bu nedenle kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını sormak istiyoruz. Sayıştay'ın İnönü Üniversitesi 2025 yılı denetim raporunda, döner sermaye işletmesinin 305 milyon 661 bin TL zararla yılı kapattığı görülüyor. Rapora göre işletmenin giderlerinin finansmanında 262 milyon 500 bin TL özel bütçe aktarımı da kullanılmış. Üniversitenin sosyal tesisi de yaklaşık 1 milyon 774 bin TL zararla tamamlanmış. Başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ve üniversite bünyesindeki kamu emekçilerine gelince neden sürekli 'kaynak yok' deniliyor? Bizim ücretlerimize yapılacak artışın hesabı kuruş kuruş yapılırken, kamu kaynaklarının kullanımında ortaya çıkan 100 milyonlarca liralık rakamların hesabı neden aynı hassasiyetle sorulmuyor? Kamu kaynaklarının nereye harcandığının açık, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde ortaya konulmasını istiyoruz. Bize gelince kuruş kuruş hesap yapanlar, 100 milyonlarca liralık zararların hesabını neden vermiyor?"

Kaynak: ANKA
SayıştayMalatyaEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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