Seslendirme Sanatçısı Ali Bilensir Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seslendirme Sanatçısı Ali Bilensir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Seslendirme Sanatçısı Ali Bilensir Son Yolculuğuna Uğurlandı
18.05.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Ali Bilensir, gözyaşlarıyla uğurlandı.

Bursa-Orhaneli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı Ali Bilensir, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ağır yaralanan Bilensir'in 12 yaşındaki oğlunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, 17 Haziran günü saat 08.30 sıralarında Doğancı Mahallesi'nde bulunan Doğancı Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Ç. yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali Bilensir'in kullandığı 16 BRL 633 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, sürücü Ali Bilensir olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan oğlu C.B. (12) ise ayağındaki kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk etapta ağır yaralı olarak tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Profesyonel seslendirme sanatçısı olduğu öğrenilen Ali Bilensir'in cenazesi, Emir Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Bilensir'in ailesi, yakınları ve çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen motosiklet sürücüleri, Bilensir'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Duygusal anların yaşandığı cenazede sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Magazin, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seslendirme Sanatçısı Ali Bilensir Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı

19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:53
Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 20:02:01. #7.12#
SON DAKİKA: Seslendirme Sanatçısı Ali Bilensir Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.