Üye Girişi
Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları işaret diliyle pasta börek yaptı - Son Dakika

Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları işaret diliyle pasta börek yaptı

06.02.2022 16:10

Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları işaret diliyle pasta börek yaptı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin halk üniversitesi olan BUSMEK bünyesinde açılan pasta-yemek yapım kursuna katılan işitme engelli kadınlar, işaret diliyle eğitim alarak mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları işaret diliyle pasta börek yaptı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin halk üniversitesi olan BUSMEK bünyesinde açılan pasta-yemek yapım kursuna katılan işitme engelli kadınlar, işaret diliyle eğitim alarak mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

Bursa'da hizmetleriyle büyük küçük herkes kesime ulaşan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), işitme ve konuşma engellilere yönelik örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü ve Bursa İşitme Engelliler Derneği işbirliğinde hazırlanan pasta-yemek yapım kursuna, işitme yetersizliği bulunan kadınlar yoğun ilgi gösterdi. BUSMEK Yeni Karaman Kurs Merkezi'ndeki eğitimlere katılan kadınlar, işaret dili tercümanı eşliğinde sütlü tatlılar, butik pastacılık ve geleneksel Türk mutfağının püf noktalarını öğrendi. 15 kadının yer aldığı kursta, 5 gün boyunca uzman öğreticiler tarafından işin incelikleri işaret diliyle anlatıldı.

Günün sonunda çıkardıkları tabaklarla profesyonellere nazire yapan kursiyerler, mutluluklarını da işaret diliyle dile getirdi. Kurs sonunda katılım sertifikalarını alan kursiyerler, düzenlenen programdan memnuniyet duyduklarını belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve BUSMEK'e teşekkür etti.

Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları işaret diliyle pasta börek yaptı
Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları işaret diliyle pasta börek yaptı
Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları işaret diliyle pasta börek yaptı

YORUMLAR
500

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları işaret diliyle pasta börek yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
15:59 Alanya-Galatasaray canlı anlatım!
15:44 Son Dakika! Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:42 Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil
15:39 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
15:25 Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:41 Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 16:19:02. #1.13#
SON DAKİKA: Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları işaret diliyle pasta börek yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement