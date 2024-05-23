Seul Belediyesi Heyeti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Seul Belediyesi Heyeti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı Ziyaret Etti

Seul Belediyesi Heyeti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı\'yı Ziyaret Etti

Seul Belediyesi Meclis Başkanı Hyeonki Kim ve beraberindeki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti. Arı, heyete Nevşehir ve Kapadokya Bölgesi hakkında bilgiler verdi ve turizm yatırımlarından bahsetti.

23.05.2024 16:26  Güncelleme: 16:28
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Ankara'nın kardeş kenti Seul'den gelen, Seul Belediyesi Meclis Başkanı Hyeonki Kim ile belediye bürokratlarından oluşan Güney Kore heyeti, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Seul Belediye Meclisi Başkan Vekili Hyeonki Kim ve beraberindeki heyeti kabul etti. Güney Kore'den gelen heyeti ilk olarak başkanlık makamında konuk eden Arı, burada heyete Nevşehir ve Kapadokya Bölgesi hakkında bilgiler verdi. Arı; Nevşehir'in UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi kilise, manastır ve yer altı şehirleri ile Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'nın merkezi olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl dünyanın farklı ülkelerinden 4 milyonu aşkın turist ağırlayan bölgenin 2024 yılında 5 milyonu aşkın turisti ağırlamayı hedeflediğini kaydeden Başkan Arı, daha sonra konuklarına Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olan tarihi Kayaşehir ile ilgili bilgiler verdi. Nevşehir Belediyesi tarafından kentte gerçekleştirmeyi planladıkları turizm yatırımlarından da bahseden Arı, heyette bulunan Seul Belediyesi Meclis Başkanı Hyeonki Kim'e çini bir tabak hediye etti.

Arı, daha sonra konuklarına Nevşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda Türkiye'deki belediyecilik sistemini anlatarak sorularını cevaplandırdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seul Belediyesi Heyeti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seul Belediyesi Heyeti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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