Edirne'de Sevgililer Günü'ne bir gün kala gülün adeti 150 liradan satılıyor. Eşine gül almak için çiçekçiye gelen Murat Aksu, "Şu an ekonomik duruma göre bayağı bir yüksek. Alım gücünün olmadığı bir zamanda 150 lira gerçekten pahalı geliyor. Almayı düşünüyoruz ama tabi ki bu fiyat çerçevesinde biraz zorlanacağız gibi geliyor" dedi.
Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çiçekçilerde yoğunluk başladı. Geçen yıl ortalama 50 liradan satılan tane gül, bu yıl 150 liraya yükseldi. Eşine ya da sevgilisine gül alacak vatandaşlar, gülün satış fiyatını pahalı buldu.
"FARKLI OLUŞUMLARLA YARATICILIK YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Çiçekçi Yıldız Sabırman, gülün satış fiyatına zam yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Geçen seneki gül fiyatlarımız 50-100 lira, ithal ve yerlisine göre değişim vardı. Bu yıl 100 liradan başlıyor toptan alımlarda ama tek gül 150 lira. Servise göre 250 liraya kadar çıkıyor fiyatlar. Ben 150 lira değil 250 lira da veririm. Gülün fiyatının yüksek oluşu parayla ölçülmez gibi geliyor bana. Sevgililer Günü'nde her zaman farklı konsept, farklı oluşumlarla yaratıcılık yapmaya çalışıyoruz. İnşallah onların beğenisini kazanırız."
"FİYATLAR ASTRONOMİK RAKAMLARDA"
Müşteri Murat Aksu da, şunları söyledi:
"Şu an ekonomik duruma göre bayağı bir yüksek. Alım gücünün olmadığı bir zamanda 150 lira gerçekten pahalı geliyor. Almayı düşünüyoruz ama tabi ki bu fiyat çerçevesinde biraz zorlanacağız gibi geliyor. Fiyatlar astronomik rakamlarda. Bir buket bin 500 lirayı buluyor. Bu da ciddi bir rakam."
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Son Dakika › Yerel › Sevgililer Günü'nde Gül Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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