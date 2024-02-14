Sevgililer Gününde dövme yaptıran çiftler, ayrılınca dövme sildirme telaşında

Adana'da 14 Şubat Sevgililer Gününde, sevgilisinin ismini dövme yaptıran daha sonrada ayrılan şahıslar dövme sildirme telaşına kapıldı.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde kimi eşine kimi de sevgilisine hediye alıyor. Bazı kişiler ise sevdiklerinin isimlerini vücutlarına dövme yaptırıyor. Ancak çiftler ayrıldıktan sonra dövmeyi sildirme telaşı başlıyor.
Çiftler bugün birbirlerine sevgilerini ilan ederken bazı kişiler kuaförlerde dövme sildiriyor. Bu gençlerden birisi de 20 yaşındaki Hasan Tektaş. Kız arkadaşı Melek'in ismini koluna 'Meleğim' diyerek yazdıran ve 1 ay önce ayrılan genç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dövmesini sildiriyor.
"Hiç umut kalmayınca sildirme kararı aldım"
Hasan Tektaş, "Kız arkadaşımdan ayrıldım. Gitmeyecek dediğim insan gitti. 1 aydır ayrıyız hiç umut kalmayınca sildirme kararı aldım. Üzülüyorum, gitti. Gitmeyecek dedim oda gitti. Sildirirken çok acıyor ama onun gidişi daha çok acıttı" dedi.
"Bizlerde silerken üzülüyoruz"
Dövme silme işlemini gerçekleştiren kuaför Ercan Ocaklı ise dövme silerken üzüldüklerini söyledi. Ocaklı, "Bugün insanların sevinmesi gerekirken bazı kişiler üzgün. Sevdikleri kızların isimlerini dövme yaptıran kişiler bugün gelip o dövmeleri sildiriyor. Bizlerde silerken üzülüyoruz. Sildirmenin yanındaki acı sevdiğin insanın gitmesinin yanında hiç can acıtmıyor. İnsanlara hayat sevdikçe güzel mesajını vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 yendi.
Brezilya'da kaydedilen bir görüntüde sipariş sırası bekleyen genç kızın, arkasındaki yaşlı adam tarafından taciz edildiği anlar yer alıyor. Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.
Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. En son motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.
Erzincan'da dün yaşanan toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçiye yönelik arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Şu ana kadar hiçbir işçinin bulunamadığı maden ocağına aileler de gelmeye başladı. Arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalan işçilere ulaşmak için tüm imkanlarını seferber etmektedir.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması uluslararası kamuoyunun de gündemine oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, okurlarına servis ettiği haberde "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Yerel › Sevgililer Gününde dövme yaptıran çiftler, ayrılınca dövme sildirme telaşında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?