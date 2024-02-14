Sevgililer Gününde dövme yaptıran çiftler, ayrılınca dövme sildirme telaşında

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Adana'da 14 Şubat Sevgililer Gününde, sevgilisinin ismini dövme yaptıran daha sonrada ayrılan şahıslar dövme sildirme telaşına kapıldı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde kimi eşine kimi de sevgilisine hediye alıyor. Bazı kişiler ise sevdiklerinin isimlerini vücutlarına dövme yaptırıyor. Ancak çiftler ayrıldıktan sonra dövmeyi sildirme telaşı başlıyor.

Çiftler bugün birbirlerine sevgilerini ilan ederken bazı kişiler kuaförlerde dövme sildiriyor. Bu gençlerden birisi de 20 yaşındaki Hasan Tektaş. Kız arkadaşı Melek'in ismini koluna 'Meleğim' diyerek yazdıran ve 1 ay önce ayrılan genç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dövmesini sildiriyor.

"Hiç umut kalmayınca sildirme kararı aldım"

Hasan Tektaş, "Kız arkadaşımdan ayrıldım. Gitmeyecek dediğim insan gitti. 1 aydır ayrıyız hiç umut kalmayınca sildirme kararı aldım. Üzülüyorum, gitti. Gitmeyecek dedim oda gitti. Sildirirken çok acıyor ama onun gidişi daha çok acıttı" dedi.

"Bizlerde silerken üzülüyoruz"

Dövme silme işlemini gerçekleştiren kuaför Ercan Ocaklı ise dövme silerken üzüldüklerini söyledi. Ocaklı, "Bugün insanların sevinmesi gerekirken bazı kişiler üzgün. Sevdikleri kızların isimlerini dövme yaptıran kişiler bugün gelip o dövmeleri sildiriyor. Bizlerde silerken üzülüyoruz. Sildirmenin yanındaki acı sevdiğin insanın gitmesinin yanında hiç can acıtmıyor. İnsanlara hayat sevdikçe güzel mesajını vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA