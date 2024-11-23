Şevval Sam Havalimanında Prova Yaptı

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İstanbul Havalimanı'na, Antalya'daki konserine gitmek üzere ekibiyle birlikte gelen sanatçı Şevval Sam'ın uçağı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle rötar yaptı. Konserinin provasını havalimanında yapan Sam'ın o anları cep telefonuyla kayıt altına alınınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Antalya'daki konserine gitmek üzere Şevval Sam ve ekibi, İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY), İç Hat Lounge Salonu'na geldi. İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış ve lodos, hava trafiğinde aksamalara neden olurken, Şevval Sam'ın Antalya'ya gideceği uçakta rötar yaptı. Antalya seferinin konsere kısa bir süre kala gerçekleşeceğini öğrenen ünlü sanatçı ve ekibi provayı havalimanında yaptı. Ünlü sanatçının mini konseri sayesinde yolcular müzik ziyafeti yaşadı. Ortaya eğlenceli görüntülerin çıktığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - İSTANBUL